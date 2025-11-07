Brigada Militar recebe reforço de efetivo para os eventos de Natal na Região das Hortênsias

O 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas( 1° BPAT), recebeu na tarde desta quinta-feira(06/11) o efetivo que atuará em reforço nos eventos de Natal na Região das Hortênsias.

Com a Ordem de Operação já prevista no calendário da Corporação, a Brigada Militar garante o efetivo destinado ao reforço para este final de ano, intensificando presença e prevenção.

O objetivo é garantir a tranquilidade dos milhares de visitantes e turistas que devem passar pela região durante toda a programação dos eventos natalinos, considerados entre os mais tradicionais do País.