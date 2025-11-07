Colônia, um destino com oportunidades únicas para descobrir e se apaixonar

O bairro histórico da cidade uruguaia de Colônia do Sacramento, fundada em 1680, comemora o 30º aniversário de nomeação de seu bairro histórico como Patrimônio da Humanidade pela Unesco e possui surpresas incríveis esperando os visitantes gaúchos e brasileiros

Colônia é uma região cheia de histórias, excelente gastronomia, tradição em vinícolas, queijos autorais e muita tranquilidade. E para destacar os atrativos históricos, mais uma vez Colônia marca presença na Festuris, um dos principais eventos de negócios do setor turístico nas Américas, realizado anualmente em Gramado (RS). Nessa época, com a proximidade do verão e do Réveillon, este departamento, como os uruguaios se referem ao estado, fica ainda mais especial com suas paisagens únicas em um território que oferece múltiplas experiências.

As cidades são todas muito próximas umas das outras, possibilitando ao turista que um dia esteja numa vinícola em Carmelo e no outro, em uma queijaria de Nueva Helvecia por exemplo. Além disso, o bairro histórico da cidade Colônia do Sacramento, que também é um município de Colônia, está celebrando seu 30º aniversário como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Esse é só um motivo extra para conhecer a capital de origem portuguesa fundada em 1680 e localizada na Costa Oeste do Uruguai.

Na 37ª edição Festuris 2025, que acontecerá de 6 a 9 de novembro, no Serra Park, a proposta é mostrar um pouco do Réveillon em Colônia, conhecido por ser uma celebração calma para casais e famílias. A virada de ano na cidade antiga oferece um cenário charmoso, com muita história, paisagens deslumbrantes e uma programação que prioriza a contemplação e a boa gastronomia. E também destacar que Colônia como local para viver

intensamente as férias em um local que surpreende em todos os sentidos. A programação dos expositores no estande do Uruguai conta com apresentações de hotéis e atrativos, painel de conversas e capacitações.

“A ideia é reafirmar e avançar, mostrando o potencial de Colônia, junto ao Rio da Prata, como um ponto turístico e de lazer marcante na área de turismo de negócios e eventos com iniciativas ao longo de todo o ano” reforça Martín Alvarez, Secretário de Turismo, Relações Públicas e Imprensa. Ele, que estará presente na Festuris, lembra ainda que no evento acontece uma degustação em quatro etapas que resume a essência da tradição rural, dos vinhos e da produção de queijos. O trabalho será apresentado por Wilde Raimondo, chef e sommelier com mais de 25 anos de experiência em gastronomia. A ação está marcada para acontecer na Arena Gastronômica, na Praça Central do evento.

Para completar, sob o selo Colonia Encuentro Mágico são desenvolvidos ainda os projetos de turismo gastronômico: Vinícolas Colônia, Origem Colônia e Rota do Queijo. A gastronomia é uma manifestação cultural fundamental, pois envolve a história de um povo com suas tradições e vivências. Colônia convida o turista a viver experiências o ano inteiro, desde degustações em vinhedos, até os sabores dos queijos e dos doces leite artesanais. Mais detalhes em Colonia Encuentro Mágico.

Réveillon em Colônia – Para o Réveillon, Colônia é o destino ideal para quem busca uma celebração charmosa e romântica, com opções de pacotes turísticos que incluem roteiros culturais, passeios e a festa de Ano Novo. A região oferece uma experiência tranquila se comparada com outras cidades, focando na história e no encanto do centro antigo, sendo uma escolha popular entre aqueles que preferem evitar grandes aglomerações

Master Class Colonia “en Bocados” na Festuris – Para marcar a participação de Colônia na Festuris, Wilde Raimondo, apresentará a Master

Class Colonia en Bocados. Trata-se de um conceito que combina queijos artesanais, vinhos locais e sabores repletos de história. “É uma jornada sensorial que celebra a identidade de uma região única por meio de produtos autênticos e tradição familiar”, enfatiza Wilde, que é sócio da Vinoteca de la Colonia, membro da Rota do Queijo (La Ruta del Queso) e da Origem Colônia (Cocina de Cercado). A aula de gastronomia típica envolve:

1. Bocados de Queijo Artesanal de Colônia, servidos com molho agridoce de pimentão vermelho, uma receita de família que evoca sabores afetivos.

2. Mini Empanada Caseira, recheada com frios e queijos artesanais, evocando a culinária do campo.

3. Rolinho de Vinho Tinto, acompanhado de chutney de pêra temperado, uma delicada fusão de doçura e personalidade.

4. Martín Fierro na La Vinoteca de la Colonia, um doce em homenagem a clássica combinação de queijo e doce de marmelo, e sobremesas reinventadas com produtos locais e um toque contemporâneo.

Cosmopolita – Colônia é um encontro de cultura e tradições com influências portuguesas, espanholas, britânicas e indígenas. A cidade foi fundada pelos portugueses. A influência portuguesa é evidente no traçado urbano e em parte da arquitetura do seu centro histórico, que é Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. Devido à sua localização estratégica na foz do Rio da Prata, a cidade foi repetidamente disputada e conquistada pelos espanhóis ao longo do século XVIII. O domínio espanhol também deixou marcas na arquitetura e no traçado da cidade, resultando em uma mistura única de estilos arquitetônicos luso-espanhóis. A Inglaterra, interessada no controle do mercado do Rio da Prata, associou-se economicamente aos portugueses, resultando em mais uma cultura para um território que desde suas origem é absolutamente cosmopolita. E ainda há a cultura indígena: Antes da chegada dos colonizadores europeus, a

região era habitada por povos indígenas, como os charruas, guaranis e chanaés. Em suma, a influência europeia em Colônia resultou em uma herança de grande valor histórico, arquitetônico e gastronômico, além da postura de um intercâmbio cultural contínuo, visível no turismo e na comunicação.

Aniversário como Patrimônio Mundial da Unesco – Colônia de Sacramento, cidade localizada no departamento de Colônia, foi fundada por portugueses, em 1680, e declarada, em 1995, como Patrimônio Mundial pela Unesco. A cidade conta com muitas atrações, entre elas o Centro Histórico e a Plaza de Toros, recentemente restaurada, com visitas guiadas contando a época das touradas. Além disso, a cidade é conhecida pelas amplas ‘ramblas’ para caminhadas ao ar livre, na orla do Rio da Prata. Há ainda o Portón de Campo (acesso ao bairro histórico), a Rua dos Suspiros, a Plaza Mayor, o Mercado de Artesãos, o Farol de Colonia del Sacramento e os Museus: Dr. Bautista Rebuffo, Habitação Portuguesa, Português, Arquivo Histórico, Telégrafo, Indígena, Espanhol, Azulejo e Paleontológico.

Origem Colônia – Colônia, no Uruguai, trabalha com uma rede de restaurantes da região para promover produtos locais emblemáticos: vinhos, queijos, azeites, doces e conservas, entre outros, em sua oferta gastronômica. O objetivo é promover compras locais, identidades, maior impacto econômico e menor impacto ambiental. O projeto Origem Colônia é executado pela Associação Turística do Departamento de Colônia em conjunto com a Câmara Gastronômica de Colônia e apoio da Agência Nacional de Desenvolvimento.

Rota do Queijo – A Rota do Queijo do Departamento de Colônia consolida a região como o berço do queijo artesanal do Uruguai, com mais de 150 anos de história. O projeto é coordenado pela Associação de Turismo do Departamento de Colonia e pelo Centro de PYME de Colônia, em coordenação com a Agência de Desenvolvimento Econômico do Leste de Colônia.

Vinícolas de Colônia – As diferentes ondas migratórias de europeus para ocupar o território uruguaio formaram um mapa singular, que distingue o Departamento do restante do país. No oeste de Colônia, onde os imigrantes italianos e bascos se fixaram, a tradição vitivinícola foi mais forte. Atualmente, são 13 vinícolas – ou bodega, em espanhol – que se posicionam juntas em uma marca frente ao mercado nacional e internacional: a Bodegas de Colônia.