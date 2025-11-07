Prefeito de Canela recebe prefeita de Aracaju para fortalecer integração entre destinos turísticos

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, recebeu nesta sexta-feira, dia 7, a prefeita de Aracaju (SE), Emília Corrêa, em seu gabinete na Prefeitura de Canela. O encontro teve como foco o intercâmbio de ideias e práticas de gestão entre duas cidades reconhecidas pelo potencial turístico e pela busca por inovação no setor.

A reunião abordou temas como sustentabilidade, desenvolvimento econômico, eventos e empreendedorismo, destacando a importância da integração entre destinos turísticos brasileiros. Participaram também o secretário de Turismo de Aracaju, Fábio Andrade; o presidente da Fecomércio/SE, Marcos Andrade; a diretora de Feiras e Eventos da Secretaria de Turismo, Tia Lu; a chefe de Gabinete, Nad Hialype; e o diretor de Comunicação, Caio.

O prefeito Gilberto Cezar ressaltou o valor das parcerias institucionais que estimulam o aprendizado mútuo e o crescimento conjunto.

“Receber gestores de diferentes regiões do país é sempre uma oportunidade de aprendizado e de fortalecimento do turismo nacional. Canela acredita na união de esforços e no compartilhamento de experiências como caminhos para o desenvolvimento sustentável e para a inovação na gestão pública”, afirmou.

A visita reforça o papel de Canela como referência em turismo sustentável e em boas práticas de administração pública.