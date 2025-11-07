Prefeitos de MG visitam Canela para conhecer modelo de gestão e desenvolvimento do turismo

Nesta quarta-feira, 5, a Prefeitura de Canela recebeu a visita de um grupo de prefeitos de municípios de Minas Gerais (MG) interessados em conhecer de perto o modelo de gestão, o desenvolvimento econômico e as estratégias de arrecadação que fazem de Canela um destino de referência nacional em turismo.

A comitiva mineira foi composta pelos prefeitos Diêgo Antônio Braga Fagundes (Grão Mogol), Éder Leandro Lima Rios (Botumirim), Jairo de Matos Borges Júnior (Cristália), Moisés de Vicentão (Itacambira), Zilmar da Farmácia (Lopes) – Turmalina, e Roberto Jairo Torres (Bocaiúva).

Durante o encontro, foram apresentadas as principais ações desenvolvidas pela Administração Municipal voltadas ao fortalecimento do turismo, à qualificação da gestão pública e à sustentabilidade financeira do município. A reunião também proporcionou troca de experiências entre os gestores, que compartilharam desafios e soluções aplicadas em suas cidades.

O prefeito anfitrião, Gilberto Cezar, destacou a importância do diálogo entre os municípios e da cooperação entre diferentes regiões do país. “Receber gestores de outros estados é sempre uma oportunidade valiosa de aprendizado mútuo. Essa troca fortalece todos nós e contribui para um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável”, afirmou o prefeito.

A secretária de Turismo e Cultura, Kenia Jaeger, e o secretário de Gestão Pública, Ismael Viezze, participaram da recepção, apresentando as políticas e programas que contribuem para o crescimento ordenado e inovador de Canela.