1º RolimBeiros movimenta comunidade com dia de sol, alegria e união

O domingo foi de sol, sorrisos e muita diversão em Canela! O evento RolimBeiros, promovido pelo Projeto Bombeiro Mirim de Canela, reuniu 367 pessoas e contou com a participação de 121 inscritos na corrida de rolimãs, que encantou crianças, famílias e toda a comunidade.

A Rua transformou-se em pista de pura emoção, onde o trabalho em equipe, a criatividade e o espírito esportivo deram o tom da festa. As crianças mostraram suas habilidades pilotando carrinhos personalizados, enquanto as famílias vibravam a cada descida, transformando o dia em uma verdadeira celebração da infância e da convivência comunitária.

O evento também foi marcado pela união entre os Bombeiros Mirins, seus instrutores e os familiares, que contribuíram com organização, segurança e muita energia positiva. “Foi um dia de alegria e pertencimento. Ver a comunidade reunida, as crianças felizes e as famílias envolvidas mostra o quanto o RolimBeiros já se tornou um símbolo de união e amor pelo projeto”, destacou a coordenação.

Além das disputas, o evento contou com praça de alimentação e uma Feira de Adoção do Cempra (Centro Municipal de Proteção aos Animais), resultando na adoção de três gatos e um cão.

Premiação por categoria

Novembro Azul

1º Jair e Jair Filho

2º Medeiros e Tharles

3º Jan Felipe

Peter Perfeito – Rodinha Livre

1º Mateus

2º João Gabriel

3º Jan Felipe

Penélope Charmosa

1º Clarinha

2º Taís Cempra

3º Brando

Dick Vigarista – Empresas

1º Mundk Gelado

2º J.A. Treinamentos

3º Anita Fantasias

Peter Perfeito – Roda Rolimã Velocidade

1º Jair

2º Jan Felipe

3º Tomaz

Categoria Kids

1º Bombeira Mirim Marcela Fritz

2º Otávio

3º Bombeiro Mirim Assmann

4º Bombeiro Mirim III

Mais do que uma competição, o RolimBeiros foi um momento de encontro, de reviver brincadeiras tradicionais e de fortalecer laços — confirmando o sucesso de uma iniciativa que cresce a cada edição.