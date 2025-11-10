1º RolimBeiros movimenta comunidade com dia de sol, alegria e união

O domingo foi de sol, sorrisos e muita diversão em Canela! O evento RolimBeiros, promovido pelo Projeto Bombeiro Mirim de Canela, reuniu 367 pessoas e contou com a participação de 121 inscritos na corrida de rolimãs, que encantou crianças, famílias e toda a comunidade.
A Rua transformou-se em pista de pura emoção, onde o trabalho em equipe, a criatividade e o espírito esportivo deram o tom da festa. As crianças mostraram suas habilidades pilotando carrinhos personalizados, enquanto as famílias vibravam a cada descida, transformando o dia em uma verdadeira celebração da infância e da convivência comunitária.
O evento também foi marcado pela união entre os Bombeiros Mirins, seus instrutores e os familiares, que contribuíram com organização, segurança e muita energia positiva. “Foi um dia de alegria e pertencimento. Ver a comunidade reunida, as crianças felizes e as famílias envolvidas mostra o quanto o RolimBeiros já se tornou um símbolo de união e amor pelo projeto”, destacou a coordenação.
Além das disputas, o evento contou com praça de alimentação e uma Feira de Adoção do Cempra (Centro Municipal de Proteção aos Animais), resultando na adoção de três gatos e um cão.
Premiação por categoria
Novembro Azul
1º Jair e Jair Filho
2º Medeiros e Tharles
3º Jan Felipe
Peter Perfeito – Rodinha Livre
1º Mateus
2º João Gabriel
3º Jan Felipe
Penélope Charmosa
1º Clarinha
2º Taís Cempra
3º Brando
Dick Vigarista – Empresas
1º Mundk Gelado
2º J.A. Treinamentos
3º Anita Fantasias
Peter Perfeito – Roda Rolimã Velocidade
1º Jair
2º Jan Felipe
3º Tomaz
Categoria Kids
1º Bombeira Mirim Marcela Fritz
2º Otávio
3º Bombeiro Mirim Assmann
4º Bombeiro Mirim III
Mais do que uma competição, o RolimBeiros foi um momento de encontro, de reviver brincadeiras tradicionais e de fortalecer laços — confirmando o sucesso de uma iniciativa que cresce a cada edição.