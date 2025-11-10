Após mais de 10 anos, Escola Danton Corrêa da Silva retoma a tradicional Noite de Talentos em Canela

Evento retorna ao Teatrão com três noites de apresentações e promete emocionar a comunidade escolar

Depois de mais de uma década sem ser realizada, a Noite de Talentos da Escola Danton Corrêa da Silva está de volta e promete encantar o público com muita criatividade, alegria e emoção. O evento marca o retorno de uma das atividades culturais mais queridas da comunidade escolar e será realizado no Teatrão de Canela, em três noites especiais.

A programação inicia no dia 10 de novembro, com o Ensino Fundamental Final, continua no dia 11, com o Fundamental Inicial, e encerra no dia 12 de dezembro, com as apresentações do Ensino Médio. Todas as noites começam às 19h.

Os ingressos antecipados custam R$ 5,00 e estão à venda na escola. Não haverá venda de ingressos no local.

A volta da Noite de Talentos é um convite para toda a comunidade prestigiar os alunos da Danton, celebrar a arte e se encantar com o talento e a dedicação dos estudantes de Canela.