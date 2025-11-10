Ex-presidente de associação de universitários é denunciado por desvio de mais de R$ 500 mil em Nova Petrópolis

Denúncia do Ministério Público envolve também uma ex-auxiliar administrativa e um advogado por uso de empresas de fachada e documentos falsos para desviar recursos destinados ao transporte de estudantes entre 2021 e 2025



O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), por meio da promotora de Justiça Ana Flávia Rezende, denunciou na quinta-feira, 6 de novembro, um ex-presidente da Associação dos Universitários de Nova Petrópolis (AUNP), uma ex-auxiliar administrativa da entidade e um advogado. Os três foram responsabilizados por integrar associação criminosa que desviou mais de R$ 500 mil entre 2021 e 2025, utilizando documentos falsos, plataformas digitais e manipulação contábil para ocultar os valores subtraídos.

Segundo a denúncia, o ex-presidente da AUNP, que assumiu gradualmente funções estratégicas e operacionais na entidade, utilizou empresas próprias e plataformas digitais para simular serviços e justificar transferências indevidas. Atualmente, ele se encontra no sistema prisional. A ex-auxiliar administrativa, contratada por ele e com acesso às contas da associação, é acusada de falsificar comprovantes e colaborar em saques sem cartão. Já o advogado ocultou o principal acusado após a expedição de mandado de prisão, além de emitir recibos falsos para justificar serviços não prestados.

A promotora Ana Flávia Rezende também destacou que os réus agiram de forma articulada e reiterada, com uso de documentos falsos, adulteração de planilhas e criação de empresas de fachada para encobrir os desvios. “O ex-presidente denunciado criou uma estrutura criminosa voltada à dilapidação do patrimônio da associação, que é uma entidade privada, sem fins lucrativos, responsável por fornecer transporte para estudantes de Nova Petrópolis que precisam se deslocar para outras cidades”, afirmou.

Um dos denunciados é o ex-presidente da entidade, Hiago Michael Polese, de 21 anos, que está preso desde setembro. O caso envolve o desvio de valores destinados ao transporte de estudantes universitários de Nova Petrópolis para instituições da região.

Informações: MPRS