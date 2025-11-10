Festuris 2025 celebra crescimento de 15% e projeta futuro com o tema “Reimaginando o Amanhã”

37ª edição recebeu cerca de 17 mil profissionais e movimentou R$ 552 milhões em negócios

Consolidado como a mais efetiva feira de negócios turísticos da América Latina, o Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado encerra sua 37ª edição com números expressivos e a certeza de que o setor segue em franca expansão. O evento registrou crescimento geral de 15% em relação a 2024, reunindo mais de 17 mil profissionais e movimentando cerca de R$ 552 milhões em negócios durante os quatro dias de programação.

A estimativa é de que o Festuris tenha movimentado cerca de R$ 80 milhões na economia local, considerando hospedagem, alimentação e consumo médio dos visitantes.

Com 64 destinos internacionais representados, 2.500 marcas expositoras e mais de 400 estandes, o Festuris segue como uma importante plataforma estratégica de conexão e geração de oportunidades para o turismo global. Além disso, o evento contou com 110 palestrantes, 60 horas de conteúdo e um crescimento significativo no número de agendamentos/reuniões.

“Os números refletem o crescimento do evento e a força de um setor que se reinventa constantemente. ‘Reimaginando o Amanhã’, nosso tema de 2025, representa o compromisso de construir um turismo mais humano, sustentável e conectado com as transformações globais,” destaca Eduardo Zorzanello, CEO do Festuris.

Os estandes dos expositores, imponentes e criativos, foram erguidos por cerca de 1.500 operários de mais de 30 montadoras. Outros cerca de 600 colaboradores temporários atuaram em áreas operacionais, como recepção, limpeza, segurança e transporte. A presença de 420 veículos de comunicação nacionais e internacionais garantiu ampla visibilidade e consolidou Gramado como epicentro das discussões sobre o futuro do turismo.

37ª edição registrou inúmeros destaques

Os diferentes espaços temáticos do evento também cresceram. O Espaço Luxury, que celebra 10 anos, reuniu 130 marcas, enquanto os segmentos Business & Innovation, Health and Wellness, Green Experience, Wedding, LGBT+ Diversidade, e o Espaço Rio Grande do Sul reforçaram a diversidade e representatividade do evento.

O Espaço LGBT+ foi ampliado e passou a incorporar temas de afroturismo e etnoturismo, consolidando a proposta de diversidade. A edição também apresentou iniciativas voltadas à sustentabilidade, com a certificação do SeloXIS tornando o Festuris o primeiro evento a receber tal reconhecimento. Outro ponto que merece ênfase é o olhar para o turismo acessível, com parcerias entre o MOVER, SEMARHIS e Inclusiva Arquitetura, que proporcionaram aos visitantes uma experiência mais inclusiva.

INTERNACIONALIZAÇÃO – Portugal foi o País Convidado de Honra deste ano e a Costa Rica, que se destaca pelas iniciativas de sustentabilidade, foi reconhecida nos 10 anos da Árvore da Integração.

A vocação internacional do Festuris se evidencia pela presença de um total de 64 destinos internacionais. Vieram países de toda a América Latina como Uruguai, Argentina, Colômbia, Peru, Chile, México, etc.; da Europa como Portugal, Espanha, França, Suíça e Itália; da África como Marrocos, Angola e África do Sul; da Ásia como Japão, Maldivas e Emirados; além da Austrália na Oceania e Estados Unidos na América do Norte.

RELAÇÕES REAIS… – Em 2026, o Festuris abordará o tema “Relações reais que constroem o futuro”, aprofundando o diálogo sobre conexões humanas e experiências autênticas no turismo. O evento também se prepara para expandir o Projeto Hortênsias e lançar novas ações voltadas ao turismo esportivo, reafirmando o propósito de impulsionar o desenvolvimento sustentável do setor.

Texto: Fernando Gusen | fernando@rossiezorzanello.com.br