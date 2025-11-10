Gramado promove festival para incentivar o futebol feminino em preparação à Copa do Mundo de 2027

Evento reunirá meninas de 11 a 14 anos em atividades práticas e inspiradoras na Vila Olímpica da Várzea Grande

Com o Brasil confirmado como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, o país vive um momento de incentivo e fortalecimento do futebol feminino — e Gramado faz parte desse movimento. Na próxima quinta-feira, 13 de novembro, a cidade realizará o 1º Festival Feminino de Futebol de Gramado, promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com a Escola de Futebol Feminino da ex-jogadora da Seleção Brasileira e do Internacional, Duda Luizelli.

O evento acontece das 8h às 16h, na Vila Olímpica da Várzea Grande, reunindo meninas de 11 a 14 anos em uma jornada de aprendizado, integração e empoderamento por meio do esporte.

O festival tem como propósito valorizar e ampliar a prática do futebol feminino na região, oferecendo uma experiência educativa e inspiradora às jovens atletas. As inscrições estão sendo organizadas em conjunto pela Secretaria de Esporte e Lazer e pelas escolas do município.

A programação será dividida em dois momentos: pela manhã, as participantes terão workshops com profissionais da área, com atividades práticas e palestras sobre motivação e desenvolvimento técnico. À tarde, o festival de integração proporcionará vivências em campo, com treinos leves e dinâmicos voltados à diversão, ao trabalho em equipe e ao espírito esportivo.

De acordo com o secretário municipal de Esporte e Lazer, Lucas Roldo, o festival representa mais um passo importante na valorização da modalidade em Gramado. “Queremos que cada menina veja no futebol uma oportunidade de crescimento, autoestima e protagonismo. Apoiar o esporte feminino é investir em igualdade, inclusão e no futuro do nosso município”, destacou.

Informações: Prefeitura de Gramado