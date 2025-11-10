Primeiro final de semana da Operação Natal Luz de Gramado

O primeiro final de semana do Natal Luz de Gramado foi marcado por grande movimento de turistas na Serra Gaúcha, mesmo com as baixas temperaturas e a chuva que atingiram a região. As cidades serranas registraram intensa circulação de visitantes, o que reforça a importância do trabalho preventivo e ostensivo desenvolvido pela Brigada Militar.

Durante o período, a Brigada Militar intensificou o policiamento com a Operação Natal Luz, que conta com reforço de efetivo, pontos-base estratégicos, patrulhamento com motocicletas, viaturas e o apoio de policiais habilitados no uso de drones, garantindo maior eficiência na observação e resposta rápida a qualquer ocorrência.

Além das ações de policiamento, a Brigada Militar também marcou presença na FESTURIS (Feira Internacional de Turismo de Gramado), com um estande institucional que apresentou aos visitantes o trabalho da corporação e as ações voltadas à segurança pública e ao turismo seguro no Rio Grande do Sul. Durante o evento, ocorreu ainda uma palestra ministrada pela Major Maldaner, com o tema “Hospitalidade que protege e encanta”, destacando a importância do acolhimento e da segurança no atendimento ao público.

Com o aumento no fluxo de pessoas, o policiamento tem atuado de forma eficaz para proporcionar tranquilidade, segurança e proximidade com a comunidade local e os turistas que visitam Gramado durante um dos maiores eventos natalinos do país.

A Brigada Militar segue comprometida em garantir que todos possam aproveitar a magia do Natal Luz com segurança e confiança.