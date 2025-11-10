Projeto Hortênsias é lançado durante o Festuris e marca início de movimento para resgatar a essência de Gramado

Mais de 800 mil mudas de hortênsias já foram plantadas e distribuídas no município, símbolo da identidade e da beleza natural da Serra Gaúcha

A história das hortênsias em Gramado começou em 1918, quando o casal Osvaldina e João Leopoldo Lied trouxe do Rio de Janeiro as primeiras mudas da flor, que logo se espalhou e se tornou símbolo da cidade. Quarenta anos depois, em 1958, o legado ganhou força com a criação da Festa das Hortênsias, marco do início do turismo no município.

Agora, durante o 37º Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado, essa trajetória ganhou um novo capítulo com o lançamento do Projeto Hortênsias, em um ato simbólico de plantio das flores que há décadas representam a alma e o encantamento da Serra Gaúcha.

Idealizado pela empresária Beatriz Gehlen, com curadoria de Luciana Thomé e realização da Rossi & Zorzanello, o projeto nasce com o propósito de resgatar a essência gramadense e fortalecer o sentimento de pertencimento da comunidade. Por meio de ações educativas, culturais e sociais, o movimento propõe conectar o passado, o presente e o futuro de Gramado, cidade que se tornou referência mundial no turismo por sua hospitalidade e beleza natural.

Um dos eixos centrais da iniciativa é a integração com a rede de ensino, envolvendo alunos das escolas do município em atividades que vão desde o plantio de hortênsias até oficinas e materiais didáticos sobre a flor símbolo e sua importância para o turismo local. Estão previstas ainda a criação de um livro infantil e de um jogo pedagógico, reforçando o compromisso com a educação e com o fortalecimento dos valores da comunidade desde a infância.

O CEO do Festuris, Eduardo Zorzanello, reforçou o caráter transformador da iniciativa. “Esse projeto resgata a história, resgata a essência e, o mais importante, vai ao encontro da base. Ele é um agente transformador. Estamos falando de educação, de formar novos cidadãos com valores, e estaremos lá junto deles”, comentou.

A empresária Beatriz Gehlen, idealizadora e embaixadora do projeto, emocionou-se ao relembrar a história da flor que transformou a cidade em um dos destinos mais encantadores do país. “Estamos aqui para fazer este plantio da hortênsia, que foi o embrião dos grandes eventos em anos passados e continuará a ser nossa fonte inspiradora, desenvolvendo nosso sentimento de hospitalidade e encantamento”, disse a embaixadora do projeto.

O Horto Municipal de Gramado tem se dedicado incansavelmente à produção de novas mudas, com equipes trabalhando para garantir o plantio em diferentes pontos da cidade. O Projeto Hortênsias representa o início de um movimento de valorização da identidade local, celebrando o legado, a beleza natural e o espírito acolhedor que fazem de Gramado um destino único.

Texto: Renata de Mattos | fernando@rossiezorzanello.com.br