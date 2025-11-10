RCM Agropet: o mesmo carinho, a mesma equipe — agora com novo nome

Loja passa a se chamar RCM Agropet, mantendo endereço, atendimento e qualidade que Canela já conhece

A loja que sempre cuidou com amor e dedicação dos pets canelenses está de cara nova — mas continua no mesmo lugar e com o mesmo carinho de sempre.

O agropet de Canela agora é RCM Agropet, uma nova marca que nasce da mesma equipe, da mesma história e com o mesmo compromisso com os animais e seus tutores.

Localizada na Rua João Pessoa, 326, no centro de Canela, a RCM Agropet segue oferecendo uma ampla linha de medicamentos, rações, acessórios e serviços de banho e tosa, tudo com aquele atendimento familiar que os clientes já conhecem.

“Nós não nos mudamos, apenas mudamos de nome”, destaca Ruan Caviquiole, proprietário da loja. “Nosso endereço, nossos produtos e nossa equipe continuam os mesmos. Estamos aqui, de braços abertos, prontos para receber vocês e seus pets.”

Ruan segue à frente do negócio com a mesma dedicação que conquistou a confiança da comunidade.

Com o novo nome, a união das iniciais de Ruan e de seus filhos Cauã e Murilo, a loja reforça sua essência: “Cuidar é o nosso instinto” — um lema que traduz a paixão pelos animais e o respeito por quem confia na marca há nove anos.

Outro slogan que segue firme é “Amor e qualidade, de quem você e seu pet já conhecem e confiam”, reafirmando o compromisso com o bem-estar e a saúde dos bichinhos.

Endereço: Rua João Pessoa, 326 – Centro – Canela

Contato: (54) 9 9643-2792

Horário de atendimento:

Segunda a sexta-feira – das 8h às 19h

Sábado – das 8h às 18h (sem fechar ao meio-dia)

RCM Agropet – Cuidar é o nosso instinto