Trechos do município de Canela terão bloqueios temporários de trânsito para obras da Corsan

Equipes da Corsan realizam, de terça a sábado desta semana, detonações de rochas nas ruas Ourides Souza Rodrigues e Luis Facchin, no bairro São Luis, em Canela. Os trabalhos ocorrem a partir das 7h, com previsão de finalização às 18h. O serviço será realizado para posterior instalação das tubulações de esgoto.

Por conta da complexidade da operação, será necessário interromper o trânsito no local. A Corsan orienta que motoristas e pedestres redobrem a atenção ao circularem pelas áreas em obras e se atentem à sinalização para utilizar rotas alternativas.