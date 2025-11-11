Canela implanta “Tudo Fácil Empresas” para simplificar a abertura de negócios



A abertura de novas empresas ficou mais simples em Canela a partir desta segunda-feira, dia 10, com a adesão do Município à plataforma “Tudo Fácil Empresas”. A oficialização da chegada do serviço contou com o descerramento de placa no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação (Cidica), pelo prefeito de Canela, Gilberto Cezar, acompanhado da presidente da Junta Comercial do Estado, Laurem Monback.

Durante a formalização da “Tudo Fácil Empresas”, o prefeito destacou o quanto Canela tem a ganhar com esse novo serviço. “Esse programa vai agilizar e diminuir as idas e vindas para poder criar uma empresa com muito mais rapidez, facilidade e transparência, alavancando nossa economia. Aqueles que desejam empreender na nossa cidade, com micro, pequenos ou grandes negócios, desde que atendam os requisitos, vão se beneficiar dessa facilidade”, comemorou Gilberto Cezar.

A plataforma do Governo do Estado integra e automatiza todas as etapas da abertura de uma empresa limitada ou individual, que exerça atividade de baixo risco, de forma gratuita e automática, para facilitar a rotina dos empreendedores. A presidente da Junta Comercial do RS, Laurem Monback, lembrou que há pouco tempo levava até um ano, em alguns casos, para abrir uma nova empresa, e que, agora, com essa plataforma, a abertura acontece em 10 minutos.

O secretário municipal de Gestão Pública, Ismael Viezze, a secretária-adjunta da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, Simone dos Santos Becker, a diretora do Cidica, Gabriela Thomazi Cézar, e o diretor da Rede Sim RS, Silvio Ramão, acompanharam a implantação da plataforma.

Canela é o 75º município gaúcho a aderir ao “Tudo Fácil Empresas”, que está presente em 150 cidades. Com o uso dessa plataforma, a Junta Comercial do RS atingiu o 2º lugar em agilidade no país na abertura de empresas no ano passado. Mais informações sobre como utilizar o serviço, acesse o site www.tudofacilempresas.rs.gov.br/inicial ou entre em contato com a Sala do Empreendedor pelo telefone (54) 3282.5155.