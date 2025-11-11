“Entre Viver e Morrer” é a peça vencedora do 2º Concurso de Teatro promovido pela Casa Vitória

O grupo vencedor, da escola Cônego João Marchesi, foi premiado com ingressos para o parque Acquamotion, em Gramado.

A peça “Entre Viver e Morrer”, produzida pelas alunas Ana Flávia Souza, Laura Berti e Karen Vitória Moraes, da Escola Cônego João Marchesi, foi eleita a melhor entre as inscritas no 2º Concurso de Teatro – Canela no Enfrentamento à Violência Doméstica, promovido pela Casa Vitória em parceria com a Prefeitura de Canela.



As esquetes foram apresentadas ao público na noite de sexta-feira, 7 de novembro, no Auditório da UCS, em Canela, em evento aberto ao público. Após as apresentações, a comissão julgadora – formada por Jeferson Seco, Rita Reis, Edelweiss Ramos e Lourdes Pradenpak – escolheu as três melhores da edição. Como premiação, o grupo vencedor recebeu ingressos para o Acquamotion, parque aquático temático localizado em Gramado.

As outras duas peças premiadas foram “Sentença Por Todas Nós” (2º lugar) e “A Casa Que Me Acolheu” (3º lugar), criadas por estudantes das escolas Bertholdo Oppitz e João Alfredo Corrêa Pinto, que receberam ingressos para o Alpen Park e o NBA Park, respectivamente. Todos os grupos premiados também foram contemplados com certificados e um passeio no Parque do Caracol, em Canela.

“É uma grande felicidade e gratidão termos ganhado o Concurso de Teatro, nós nos esforçamos muito. Esse resultado é graças à professora Paula Lovatto que nos ajudou e ao nosso esforço”, comentaram as vencedoras Ana, Laura e Karen.



Pela primeira vez, além das melhores peças, também foram premiados o Melhor Ator e a Melhor Atriz da edição. Os vencedores foram Hellaman Sinuhe Millan, ator da peça “A Casa Que Me Acolheu”, da Escola João Alfredo Corrêa Pinto e Laís Dias, atriz da peça “Marcas da Sobrevivência”, da Escola Dante Bertolucci. Os ganhadores levaram uma cesta de guloseimas cada um para casa.



“A arte tem o poder de sensibilizar e transformar. Quando os jovens sobem ao palco para falar sobre violência contra a mulher, eles não apenas aprendem sobre o tema, eles ajudam a construir uma sociedade mais empática e consciente. Ver o engajamento e a criatividade dos alunos nos enche de esperança de que estamos formando uma nova geração comprometida com o respeito e a igualdade”, afirma Manoela Negrelli, coordenadora da Casa Vitória.

Concurso contou com sete peças inscritas, todas produzidas por alunos do 9º ano das escolas da rede municipal.

Júlio Dias

O Concurso de Teatro é uma iniciativa da Casa Vitória, espaço de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica em Canela. Além do atendimento direto às vítimas, a instituição atua de forma ativa na educação e conscientização da comunidade, promovendo ações que estimulam o debate sobre o tema entre crianças e adolescentes, como o Concurso de Redação, realizado no mês de outubro.



Nesta segunda edição, o Concurso de Teatro – Canela no Enfrentamento à Violência Doméstica contou com sete peças inscritas, todas produzidas por alunos do 9º ano das escolas da rede municipal. A proposta desafia os jovens a refletirem sobre a violência contra a mulher por meio das artes cênicas.



Durante o processo, cada grupo foi responsável por todas as etapas de criação: desde o roteiro e escolha da trilha sonora, até a produção de figurinos, cenários, ensaios e apresentação. A atividade foi coordenada pela atriz e professora Paula Lovatto.



“Ver a evolução deles (alunos), o quanto eles melhoraram ao longo do processo de criação das peças, o quanto eles aprenderam, é emocionante. Eles trataram do tema com todo respeito e com todo amor, então, é um trabalho grandioso para a vida deles”, afirma Paula Lovatto.

Para referência

A Casa Vitória foi criada em 2021 para acolher mulheres e famílias vítimas de violência doméstica. Desde sua inauguração, já realizou mais de 1065 atendimentos impactando diretamente a vida de mulheres e famílias de Canela. A entidade é pioneira no estado, sendo uma das 14 casas abrigo existentes no Rio Grande do Sul. Além de oferecer um espaço seguro, se diferencia por realizar iniciativas educacionais voltadas para a prevenção e oferecer um atendimento multidisciplinar, que fortalece as mulheres atendidas e trabalha para evitar a perpetuação da violência entre gerações. O espaço é financiado exclusivamente pela Prefeitura de Canela, destacando o compromisso do município em enfrentar a violência doméstica e promover igualdade e respeito. Para acompanhar o trabalho da instituição siga @casavitoriacanela.