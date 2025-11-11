Feira Canela + Verde acontecerá no Parque do Lago neste sábado

A Feira Canela + Verde terá mais uma edição no Parque do Lago, desta vez com o tema Novembro Azul. A ação é promovida pela Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, em parceria com a Secretaria de Saúde. O evento acontecerá neste sábado, dia 15, das 9 às 13 horas.

O evento reunirá as já conhecidas atrações, como distribuição de mudas de plantas nativas, recolhimento de resíduos eletrônicos, feira de produtos dos agricultores e artesãos locais e a feira de adoção de animais promovida pelo Centro Municipal de Proteção aos Animais (Cempra).

Além das tradicionais atividades ambientais, esta edição contará também com ações de prevenção à saúde masculina, em alusão ao Novembro Azul, realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, e com atividades de conscientização sobre o combate à dengue, promovidas pela Vigilância Sanitária. Haverá ainda, a palestra da Adriana Kirch, coordenadora da COOCAMARH (Cooperativa de Reciclagem de Canela), sobre a importância da seleção de resíduos, com a organização do Bloco Sebo nas Canelas.

Campanha do Agasalho Pet

A comunidade canelense tem aderido às ações do Cempra. Uma das últimas ações que ocorreu foi realizada entre os dias 12 de junho e 30 de setembro, com uma Campanha do Agasalho Pet. Resultou na arrecadação de 100 peças, entre agasalhos, roupas e mantinhas, que garantiram mais conforto e proteção aos animais atendidos durante o inverno.

Atualmente, o Cempra abriga 98 cães que aguardam por uma adoção responsável, e alguns deles estarão na Feira. Mensalmente, são realizadas feiras de adoção em parceria com a Feira Canela + Verde. Mais informações sobre os animais disponíveis para adoção podem ser obtidas pelo telefone (54) 9 9903-3293.