Final do Campeonato Municipal de Vôlei Feminino de Canela acontece nesta terça-feira

A grande final do Campeonato Municipal de Vôlei Feminino de Canela será realizada nesta terça-feira, dia 11, a partir das 20h30, no Ginásio Carlinhos da Vila.
Após os confrontos das semifinais, realizados no dia 4 de novembro, foram definidas as equipes finalistas: R7 Voleibol e AABB Livre, que disputarão o título da competição.
O campeonato é uma realização do Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL) da Prefeitura de Canela.
Mais informações estão disponíveis em: www.copafacil.com/2025voleifemininocanela
Acompanhe a transmissão ao vivo pelo Portal da Folha TV: https://www.youtube.com/live/Qc4BjvQxB_Q