12 de novembro de 2025

Final do Campeonato Municipal de Vôlei Feminino de Canela acontece nesta terça-feira

Foto: Arthur Dias/Prefeitura de Canela

A grande final do Campeonato Municipal de Vôlei Feminino de Canela será realizada nesta terça-feira, dia 11, a partir das 20h30, no Ginásio Carlinhos da Vila.

Após os confrontos das semifinais, realizados no dia 4 de novembro, foram definidas as equipes finalistas: R7 Voleibol e AABB Livre, que disputarão o título da competição.

O campeonato é uma realização do Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL) da Prefeitura de Canela.

Mais informações estão disponíveis em: www.copafacil.com/2025voleifemininocanela

Acompanhe a transmissão ao vivo pelo Portal da Folha TV: https://www.youtube.com/live/Qc4BjvQxB_Q