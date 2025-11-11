Parque do Caracol inaugura o tão aguardado Mirante da Cascata do Caracol

O novo Mirante da Cascata foi totalmente renovado e conta com mais de 400 metros quadrados, parte em piso de vidro e a vista mais famosa da Cascata.

Com o cenário privilegiado da famosa queda d’água de 131 metros da Serra Gaúcha, símbolo da região, o Parque do Caracol, em Canela, inaugura dia 27 de novembro, o novo Mirante da Cascata do Caracol. Ícone do turismo local e presente na memória afetiva de milhares de visitantes, a atração vai surpreender a todos após uma obra de revitalização, que ampliou a estrutura de 40m² para mais de 1.180m² de área construída, distribuída em três andares de construção.

Idealizado pelo escritório de arquitetura e urbanismo Índio da Costa A.U.D.T, o novo mirante convida o público a se emocionar com a grandiosidade e imersão na natureza que se revela à sua frente. A estrutura conta ainda com uma parte do piso em vidro, que permite ao visitante a vista privilegiada da do vale sob os seus pés.

“O Mirante do Cascata do Caracol foi um projeto muito especial para nós, concebido para promover a completa imersão do visitante na inebriante paisagem de Canela. Nosso objetivo foi criar múltiplas experiências. Para todos, o prazer da pura contemplação ainda mais envolvidos na paisagem. Para os mais ousados, a emoção do piso de vidro”, revela Índio da Costa, renomado arquiteto e urbanista brasileiro.

Com a abertura do Mirante da Cascata do Caracol, o Parque do Caracol se posiciona, ainda, como um atrativo que oferece diversos ângulos da Cascata. Do Observatório, de onde é possível vê-la do topo das araucárias, do Salto de Pêndulo, de onde chega-se mais perto da grandiosidade da queda d’água; e agora do novo Mirante, onde encontra-se a melhor e mais famosa vista, que é o cartão-postal de cidade.

“É com grande entusiasmo que celebramos a inauguração do Mirante da Cascata! Essa entrega é muito mais que uma obra: é um marco. O novo Mirante é um presente para moradores, visitantes e para todos que acreditam no potencial da Serra Gaúcha como referência nacional e internacional, assim como nós acreditamos”, ressalta Marcelo Gomes, Diretor de Desenvolvimento e Implantação do Grupo Iter, holding brasileira que administra o parque.

E para comemorar esse reencontro em um lugar tão emblemático para gaúchos e turistas de uma forma especial, o Mirante da Cascata do Caracol receberá a programação ‘Sunset no Parque’, entre os dias 27 e 30 de novembro. A programação musical embalada pelo pôr do sol de uma paisagem icônica, que já se consolidou no Parque Bondinho Pão de Açúcar® (Rio de Janeiro), outro atrativo do Grupo Iter, agora desembarca em Canela para marcar uma experiência inesquecível. O acesso ao Mirante já está incluso no valor do ingresso, sem custo adicional aos visitantes.

“O novo Mirante é um convite para redescobrir uma das paisagens mais emblemáticas do Rio Grande do Sul e sentir algo diferente de antes. Estamos muito orgulhosos de entregar esse novo atrativo, que faz parte da vida de tantas pessoas e de grandes memórias, além de carregar a essência da história do Parque do Caracol”, afirma Sandra Ferraz, Gerente Geral do Parque do Caracol.

Para quem curte aventura, uma novidade será lançada em breve anexa ao Mirante. O novo atrativo promete elevar a experiência da vista da Cascata a outro nível de emoção.

O investimento para esta fase do projeto do novo Parque do Caracol, incluindo as atrações inauguradas em maio, foi de R$ 40 milhões, totalizando R$ 60 milhões desde o início da chegada do Grupo Iter, em dezembro de 2022. Durante os 30 anos de concessão, o Grupo projeta investir mais de R$ 100 milhões no Parque.

Novos horários de funcionamento

Com a inauguração do novo Mirante da Cascata do Caracol e a chegada da alta temporada na região, o Parque do Caracol passa a operar diariamente entre 27 de novembro e 3 de fevereiro de 2026, sempre das 9h30 às 19h, com a bilheteria funcionando das 9h30 às 18h.

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: de quinta a segunda-feira, das 9h às 17h (até 26 de novembro).

Ingressos: Bilhete Caracol: R$ 59,90 antecipado no site e R$ 69,90 na bilheteria

Bilhete Gaúcho: R$ 37 antecipado no site

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela e Gramado, mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

– Pesquisadores

– Estudantes e professores da rede pública de ensino fundamental e médio

– Servidores e agentes de órgãos de segurança pública

Meia-entrada:

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 12 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

– ID Jovem, jovens entre 15 e 29 anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem emitida pela Secretaria Nacional de Juventude acompanhada de documento oficial com foto.

Estacionamento: R$15 (valor especial para canelenses e gramadenses). Para os demais visitantes, o valor é R$ 30.

Site e redes sociais

https://www.parquecaracol.com.br/

https://www.instagram.com/parquedocaracol/

https://www.facebook.com/parquedocaracoloficial/