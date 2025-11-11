Sicredi Pioneira reforça apoio ao turismo no Festuris Gramado

Com o palco “Juntos pelo Turismo”, cooperativa consolidou sua atuação no fomento ao desenvolvimento do setor

Fortalecer o turismo e fomentar o desenvolvimento econômico sustentável estão entre os compromissos da Sicredi Pioneira com a região. Para reforçar esse posicionamento, a cooperativa esteve presente na 37ª edição do Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado, realizada de 6 a 9 de novembro, no Serra Park. Considerado o encontro de negócios turísticos mais efetivo das Américas, o evento reuniu milhares de profissionais e marcas para debater o futuro do setor.

Pelo sétimo ano consecutivo, a Sicredi Pioneira participou do Festuris de forma estratégica. Nesta edição, levou ao evento o palco “Juntos pelo Turismo”, desenvolvido em parceria com o Sebrae. A proposta foi promover um espaço dedicado à troca de experiências e valorização da cultura local, que atraiu grande público durante os dias de feira. “A participação deste ano foi inovadora, com uma proposta construída junto com os nossos parceiros. O palco esteve sempre cheio, com muito interesse do público nos assuntos apresentados. Essa estratégia reforça o papel da Pioneira como uma grande parceira do segmento”, afirma a Assessora de Turismo da cooperativa, Paola Benevenuto.

Para isso, a programação contou com painéis e palestras sobre inovação, hospitalidade, enoturismo, marketing e valorização de roteiros regionais, reunindo especialistas e empreendedores em torno de um objetivo comum: fortalecer o turismo cooperativo e sustentável. De acordo com Paola, os conteúdos foram construídos para que os parceiros da cooperativa neste ano pudessem estar no palco, apresentando seus produtos. “Fomentar o ecossistema de turismo regional é fundamental para o desenvolvimento de comunidades ainda melhores, todos ganham e entregamos assim cada vez mais o nosso propósito de que juntos construímos comunidades melhores”, complementa.

Entre os destaques da programação, o consultor e palestrante Thiago Akira apresentou o talk “Marketing e tendências para vender mais roteiros turísticos”. Especialista em marketing digital para o setor, ele abordou a importância da regionalização e do trabalho integrado para tornar os destinos mais competitivos e sustentáveis. “O Marketing e a regionalização são o desenho dos roteiros turísticos. Ou seja, como a gente consegue integrar tudo isso, empacotar, e realmente distribuir para o mercado. Refletimos sobre o que os turistas procuram, de fato, e o que o mercado quer comercializar, pois isso é muito importante na hora de revisarmos nossa estratégia de venda”, pontua Akira.

Um dos principais nomes do setor, ele avalia que o fortalecimento das parcerias locais é essencial para alinhar o que o turista busca com o que o destino oferece, integrando produto, preço, praça e promoção em uma estratégia coesa de mercado. “Estes são pensamentos importantes para que possamos tornar o destino muito mais competitivo e sustentável no longo prazo”, finaliza.

Além da presença no Serra Park, a cooperativa e o Sebrae realizaram o “Encontro de Negócios – Conecta Juntos pelo Turismo”, no dia 7 de novembro, no Espaço Sicredi João Pessoa, em Canela. O evento reuniu convidados e empreendedores para gerar conexões entre agências de viagem, guias e operadores, reforçando os vínculos que sustentam o crescimento do turismo regional.

Pioneira oferece soluções completas para o turismo

A Sicredi Pioneira atua ao lado da iniciativa privada oferecendo soluções financeiras e não financeiras para viabilizar negócios, fortalecer a economia local e desenvolver as iniciativas do ecossistema do turismo da região. De linhas de crédito específicas a consultoria com especialistas, a cooperativa conta com uma ampla gama de serviços voltados ao setor. Ela também apoia ações da comunidade, patrocinando eventos, projetos e expressões artísticas e culturais.

Para associados, a instituição promove um portfólio completo de produtos para viagens, incluindo crédito, consórcios, seguros e câmbio. Para saber mais e conferir todas as soluções da Pioneira para o incentivo ao turismo, acesse: sicredipioneira.com.br.

Sobre a Sicredi Pioneira: primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, a Sicredi Pioneira atua há mais de 120 anos com o propósito de construir comunidades melhores. Presente em 21 municípios entre o Vale do Sinos e a Serra Gaúcha, oferece soluções financeiras justas, com um atendimento humano, próximo e consciente. Mais do que serviços, entrega cooperação e confiança, fortalecendo a economia local e ajudando pessoas e negócios a prosperarem juntos.