UCS é destaque nacional entre universidades comunitárias e privadas no RUF 2025

Ranking Universitário da Folha classificou Instituição na 11ª posição entre 90 ranqueadas na edição 2025

Foi divulgada neste domingo, dia 9 de novembro, a edição de 2025 do Ranking Universitário da Folha – RUF. Uma das publicações mais prestigiadas na avaliação de universidades, e que neste ano elencou 204 instituições de ensino brasileiras. A Universidade de Caxias do Sul se destacou mais uma vez, e alcançou a 11ª posição entre 90 universidades comunitárias e privadas do Brasil. Entre as 14 gaúchas, a UCS é a 4ª.

Na posição geral, a UCS ocupa a 65ª colocação e, entre as 21 universidades gaúchas, está na 9ª posição. Os indicadores que apresentaram o melhor desempenho foram Ensino, Pesquisa e Inovação – nesses quesitos, entre as comunitárias e privadas do Brasil, conquistou o 5º lugar em Inovação, 6º em Pesquisa e 14º no Ensino.

Esta edição do RUF é a primeira com a utilização da base de dados Scopus, adotada em rankings universitários internacionais como o Times Higher Education, o Quacquarelli Symonds e o U.S. News & World Report. Ainda são consideradas informações de bases nacionais de periódicos científicos, de patentes e de agências estaduais e federais de fomento à ciência.