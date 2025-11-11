Vila de Natal valoriza o artesanato e movimenta a economia criativa no 40° Natal Luz de Gramado

A tradicional Vila de Natal, na Praça das Etnias, ganhou um novo visual em 2025. Com decoração especial em homenagem aos 40 anos do Natal Luz, o espaço segue como um importante ponto de fomento ao artesanato local e à economia criativa. A Vila reúne artesãos gramadenses e empreendedores da gastronomia artesanal, que comercializam seus produtos diariamente, das 9h às 21h, na avenida Borges de Medeiros, ao lado da rodoviária.

Neste ano, as casinhas ganharam uma nova disposição, voltadas para a avenida, criando um espaço mais aberto e atrativo. A decoração temática inspirada em doces ajuda a criar uma atmosfera lúdica e acolhedora para quem visita a Vila.

A artesã Marta Mombach trabalha com produtos em fibra, pelúcias e bonecas de pano, produzidos ao longo do ano com foco no Natal. “As pessoas valorizam quando colocamos o nome Gramado e do Natal Luz nas peças, gostam de levar uma lembrança da cidade”, comenta.

Já Sônia Costa, do Ateliê da Madeira, participa do Natal Luz há 16 anos e aprovou o novo espaço. “O ambiente está muito agradável e o público tem aproveitado bastante. Os personagens mais procurados nos meus produtos são o Papai Noel e a rena. Eu decoro algumas peças aqui mesmo na casinha e as pessoas gostam de acompanhar esse processo de pintura”, destaca a artesã.

Além do artesanato, a gastronomia também tem espaço garantido na Vila de Natal. A empreendedora Janete Wodarski Cruz, da Per Tutti Polvilhos, participa pelo segundo ano com uma linha de biscoitos natalinos, sem glúten e sem lactose. “O público gostou da nova estrutura. A expectativa para a temporada é muito positiva”, afirma.

A Vila de Natal também abriga a Casa do Papai Noel, aberta diariamente das 14h às 18h, e oferece apresentações artísticas gratuitas todos os dias, às 16h. O espaço é um dos pontos mais visitados do 40º Natal Luz, que segue até o dia 18 de janeiro.

O 40° Natal Luz de Gramado é apresentado pelo Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Bradesco, Lei de Incentivo à Cultura. Apresentação: Bradesco. Patrocinador master: Gav Resorts. Copatrocínio: Bradesco Seguros, Coca-Cola e CPFL RGE. Participação especial: Governo do Rio Grande do Sul. Apoio: Havan, RBT Internet, Vinícola Miolo, Hasam Group e Docile. Hospedagem oficial: Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências. Parceiro sustentável: Tereos Açúcar e Energia Brasil. Tiqueteira oficial: Eleven Tickets. Agente cultural: Marca Produções. Financiamento: PRÓ-CULTURA, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Promoção: Prefeitura Municipal de Gramado. Realização: Gramadotur e Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil – Do lado do Povo Brasileiro.