AABB Livre sagrou-se campeã do Campeonato de Vôlei Feminino de Canela

Emoção e competitividade marcaram a grande final do Campeonato Municipal de Vôlei Feminino de Canela, que consagrou a equipe AABB Livre como campeã da edição 2025. A partida decisiva aconteceu na noite desta terça-feira, dia 12, no Ginásio Carlinhos da Vila.
No confronto final, a AABB Livre superou a equipe R7 Voleibol pelo placar de 2 sets a 1, conquistando o título municipal. Com o resultado, a R7 Voleibol ficou com a segunda colocação, enquanto a equipe Toque de Pele com o terceiro lugar.
Seleção do Campeonato
Melhor Levantadora: Pâmela Bernhardt – R7 Voleibol
Melhor Oposta: Lunara – Toque de Pele
Melhores Ponteiras: Marcela Veiga – R7 Voleibol e Isabella Steffens – AABB Livre
Melhores Centrais: Cláudia Dreschler – R7 Voleibol e Julia Oppitz – AABB Livre
Melhor Líbero: Elaine Meneghelli – AABB Livre
Destaques
Destaque da Final: Roberta Steffens – AABB Livre