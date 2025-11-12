Canela,

13 de novembro de 2025

AABB Livre sagrou-se campeã do Campeonato de Vôlei Feminino de Canela

Emoção e competitividade marcaram a grande final do Campeonato Municipal de Vôlei Feminino de Canela, que consagrou a equipe AABB Livre como campeã da edição 2025. A partida decisiva aconteceu na noite desta terça-feira, dia 12, no Ginásio Carlinhos da Vila.

No confronto final, a AABB Livre superou a equipe R7 Voleibol pelo placar de 2 sets a 1, conquistando o título municipal. Com o resultado, a R7 Voleibol ficou com a segunda colocação, enquanto a equipe Toque de Pele com o terceiro lugar.

Seleção do Campeonato

Melhor Levantadora: Pâmela Bernhardt – R7 Voleibol

Melhor Oposta: Lunara – Toque de Pele

Melhores Ponteiras: Marcela Veiga – R7 Voleibol e Isabella Steffens – AABB Livre

Melhores Centrais: Cláudia Dreschler – R7 Voleibol e Julia Oppitz – AABB Livre

Melhor Líbero: Elaine Meneghelli – AABB Livre

Destaques

Destaque da Final: Roberta Steffens – AABB Livre