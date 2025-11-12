Curso de análise e recuperação de crédito

A Vice-Direção de Pós-Graduação e Pesquisa da Faccat promove, de 27 de novembro a 5 de dezembro, o curso “Análise e Recuperação de Crédito para Empresas Cooperativas”, voltado a gestores, analistas financeiros e demais profissionais que atuam em organizações cooperativas. As inscrições podem ser feitas até 21 de novembro, mediante preenchimento de formulário eletrônico em www.faccat.br/cursoseeventos.

Com carga horária de 15 horas, o curso será realizado em quatro encontros presenciais, sempre das 19h30min às 22h30min, no campus da Faccat, em Taquara (RS). O investimento é de R$ 400,00 à vista ou em 4 parcelas de R$ 100,00.

A proposta do curso é aprofundar o conhecimento sobre gestão e recuperação de crédito, reconhecendo esse processo como um fator estratégico para a sustentabilidade e o crescimento das cooperativas. A formação será ministrada pelo Professor Dr. Oswaldo Paleo, que trará ferramentas práticas de identificação de inadimplência, análise de cenários econômicos e estratégias de negociação.

Entre os temas abordados estão:

Diferença entre atraso e inadimplência;

Análise macroeconômica geral e setorial;

Estratificação e ranking de clientes inadimplentes;

Negociação e créditos inadimplidos;

Etapas de recuperação de crédito;

Indicadores e mecanismos de monitoramento.