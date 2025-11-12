DEPRESSÃO II

A causa de todos os fracassos se deve ao fato de pensarmos que não precisamos de Cristo para viver. Essa frase resume a raiz de todos os problemas existenciais de qualquer ser humano. As fobias, o ódio, a depressão, a gula, a insatisfação e qualquer outro tipo de sentimento ou atitude são reações que brotam demonstrando a falta da natureza divina em nós. Tudo o que há na sua vida que nos perturba e rouba a nossa paz, é uma demonstração da falta de Cristo.

A maior dificuldade que possuímos é estar satisfeitos com o que temos. Sempre brotam pensamentos de insatisfação em nossa mente, os quais dizem que nossa vida é terrível, que durante a vida inteira fomos injustiçados por Deus e por todos. Passamos a pensar que ninguém foi mais prejudicado do que nós mesmos. Esses pensamentos de revolta vão se acumulando até o ponto de chegar à depressão. Não pense que a depressão é um mal de pessoas fracas, mas é um mal de toda pessoa que não possui a natureza de Deus. A depressão se manifesta aos poucos, retirando a alegria, motivação e satisfação com a vida. Ela aumenta gradativamente até que tudo perde o sentido.

Esse é um quadro em que muitos se encontram, embora poucos reconheçam que são escravos da insatisfação. Nesses momentos, não vemos mais a misericórdia de Deus sobre a nossa vida e parece impossível tocar no Seu amor, porque nosso coração permanece dominado pela insatisfação. Pessoas que se encontram nessa situação, necessitam invocar o Senhor. Por isso, o Salmo 18:4-6 diz: “Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do Seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos”.

Nesta passagem está a chave para ser livre de todo sentimento depressivo. Precisamos invocar o Senhor! Invocar significa que devemos convidar o Senhor Jesus a agir em nossa vida e precisamos abrir o coração para que o Espírito possa trabalhar a natureza divina em nossa alma. Jesus veio nos trazer vida e é essa vida que é poderosa para trabalhar em nosso coração, para desarraigar toda raiz de depressão e nos levar à vida plena de Cristo!

