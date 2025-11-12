EMEI Professora Diva Pedroso da Cunha celebra 32 anos de história em Canela

A Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Professora Diva Pedroso da Cunha completou 32 anos de funcionamento nesta segunda-feira, dia 10, com uma programação especial que contou com homenagens a estudantes e familiares, além da presença de autoridades municipais.

Conforme a diretora da instituição, professora Neli Vitancourt, as comemorações incluíram um momento de integração com a comunidade escolar, canto de parabéns e a entrega de mimos aos familiares.

Localizada no bairro Eugênio Ferreira, na Rua São João, a EMEI Professora Diva Pedroso da Cunha foi inaugurada em 10 de novembro de 1983. A escola integra a Rede Municipal de Ensino de Educação Infantil de Canela e é mantida pela Secretaria Municipal de Educação.

Atualmente, a escola conta com uma equipe formada por 12 professoras, uma atendente social, cinco monitores, um coordenador pedagógico, seis auxiliares e uma secretária. A instituição atende 108 crianças, distribuídas em seis turmas: Berçário I, Berçário II, Maternal I, Maternal II, Pré I e Pré II.

Entre os principais projetos desenvolvidos pela escola estão: Danças Tradicionais Gaúchas, Alimentação Saudável, Meio Ambiente e Tampinha Legal, que têm como objetivo promover uma proposta pedagógica voltada às reais necessidades das crianças, valorizando princípios como ética, respeito, convivência e cuidado com a natureza.

Participaram da celebração de aniversário o vice-prefeito de Canela, Gilberto Tegner, representando o prefeito Gilberto Cezar, o secretário adjunto de Educação, Evandro Nunes, e a coordenadora da Educação Infantil, Andrisa Caberlon.