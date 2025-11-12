Final do Campeonato de Futsal Sênior de Canela acontece nesta quarta-feira

A grande final do Campeonato de Futsal Sênior de Canela será realizada nesta quarta-feira, dia 12 de novembro, a partir das 20h, no Ginásio Carlinhos da Vila.

A disputa pelo título reunirá as equipes Del Trago Legends e Amigos do Laje, que chegam à decisão após uma série de jogos equilibrados ao longo da competição.

O campeonato é promovido pelo Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL) de Canela e integra o calendário esportivo do município, com o objetivo de incentivar a prática esportiva e a convivência entre os participantes.

Mais informações sobre a competição estão disponíveis no site www.copafacil.com/2025seniorcanela

A final pode ser acompanhada ao vivo pelo Youtube do Portal da Folha TV: https://www.youtube.com/live/RqYa9OKR_7w