Operação Poste Limpo avança com foco na preparação para o Sonho de Natal

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Trânsito, Transportes e Fiscalização, está executando a 8ª etapa da Operação Poste Limpo. Nesta fase, a ação está voltada à preparação da cidade para o Sonho de Natal. Na manhã desta quarta-feira, dia 12, as equipes atuaram nas ruas Paul Harris e Augusto Pestana. A iniciativa tem como objetivo remover fios inativos dos postes, aumentando a segurança e contribuindo para a melhoria do visual urbano.

De acordo com o diretor de Fiscalização da Prefeitura, Márcio Sauer Dias, os trabalhos terão continuidade nesta quinta-feira, dia 13. “Até o final desta etapa, está prevista a retirada de aproximadamente três toneladas de fios inativos dos postes”, destacou. Assim como nas fases anteriores, a operação conta com o apoio da RGE e das operadoras de internet da região.