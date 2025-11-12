Picada Café ganha estação meteorológica para fortalecer a agricultura local

Iniciativa da Sicredi Pioneira amplia rede de monitoramento climático na região e beneficia produtores rurais

A comunidade de Picada Café acaba de ganhar um importante reforço na busca por mais eficiência e segurança na agricultura. A Sicredi Pioneira, em parceria com a agrotech Elysios Agricultura Inteligente, realizou a instalação de uma nova estação meteorológica no município. O equipamento está localizado na comunidade de Joaneta, em terreno pertencente ao Município, entre a Unidade Básica de Saúde e a Escola Municipal de Educação Infantil Quatro Estações.

A entrega marca mais um passo na expansão da rede de monitoramento climático iniciada pela cooperativa, que já contemplou as cidades de Nova Petrópolis e Feliz ao longo deste ano. A iniciativa tem como propósito democratizar o acesso a informações meteorológicas em tempo real, permitindo que produtores rurais, técnicos e órgãos públicos, como a Defesa Civil, possam planejar suas ações com base em dados precisos sobre o clima.

Os dados coletados podem ser conferidos no aplicativo Demetra. O acesso é gratuito para associados da Sicredi Pioneira, mediante contato com a empresa parceira Elysios Agricultura Inteligente, pelo WhatsApp (54) 99909-1363.

Dados que fortalecem a agricultura e comunidade local

O clima é um dos fatores determinantes para o sucesso das lavouras. Em um estado como o Rio Grande do Sul, onde eventos extremos têm se tornado cada vez mais frequentes, a resiliência dos agricultores depende também da acessibilidade a informações confiáveis.

Com base nos dados gerados pelas estações, os produtores rurais conseguem se antecipar a eventos extremos, como períodos de seca ou chuvas intensas, ajustando o manejo das lavouras de forma preventiva. Essa previsibilidade pode gerar economia de até 40% em insumos e redução de até 50% nos custos de irrigação, além de maior segurança nas pulverizações, auxílio no controle de doenças e colheitas realizadas nos momentos ideais.

Os registros meteorológicos também servem como comprovação técnica em casos de perdas causadas por intempéries, podendo apoiar acionamentos de seguro rural e solicitações de políticas públicas de auxílio. Além de fortalecer a agricultura local, as informações coletadas pela estação meteorológica podem ser utilizadas por órgãos públicos, como a Defesa Civil, ampliando a capacidade de resposta diante de eventos climáticos.

