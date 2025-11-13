A Arte da Máscara: Imersão Teatral em Canela

A produtora cultural e artista Lisi Berti traz a Canela a Oficina Teatral “A Máscara e o Corpo Cênico” com a atriz e pesquisadora de teatro Tiche Vianna.

A oficina acontecerá nos dias 21 e 22 de fevereiro próximos, no Gazebo Cultural, e vai trabalhar diversos conteúdos, entre eles: máscara neutra, máscara expressiva, meia máscara neutra e meia máscara expressiva, com foco na preparação do corpo para uso da máscara, presença, estado, foco, ação e situação, intensidade e triangulação. O curso é dirigido para pessoas com alguma experiência cênica, disponibilidade física e vontade de experimentar.

Tiche é formada pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP), fundou e dirige o Núcleo de Criação Cênica – NUCCA, em Campinas. A artista pesquisa a linguagem das máscaras e da Commedia dell’Arte, com especialização pela Universidade de Bolonha e pelo Atelier Firenze of Papier Mâché, da Itália.

“Uma máscara pode ser simplesmente um objeto decorativo e estar pendurada na parede, pode ser um ornamento ritual, esconder um rosto para disfarçar alguém no carnaval e tantas outras funções. Uma máscara expressiva teatral, entretanto, é um ser vivo capaz de expressar. Para isso ela necessita aliar, à sua forma, a forma do seu corpo. Portanto, para artistas que portam a máscara, faz-se necessário descobrir um ‘outro’ corpo, além de seus corpos cotidianos”, afirma Tiche.

O investimento para o curso é de R$ 800,00 (parcelado em 2x), com 16h de curso e certificado.

As inscrições estão abertas, basta entrar em contato com Lisiane Berti pelo (54) 98104.4404 para receber mais informações.

Restam somente 8 vagas.