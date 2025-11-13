Abertura oficial do 38º Sonho de Natal terá concerto da Orquestra de Teutônia



O 38º Sonho de Natal de Canela será aberto oficialmente em uma noite repleta de emoção, música e encanto. A cerimônia oficial acontecerá no dia 20 de novembro, às 19h30, no Multipalco da Praça João Corrêa, também chamada neste período de Praça do Sonho, com apresentação da renomada Orquestra de Teutônia e a participação especial do grupo itinerante Mensageiros do Natal, que levará ao evento toda a magia característica do período natalino. Além, é claro, da presença do personagem principal da temporada: o Papai Noel, que receberá a chave da cidade das mãos do prefeito Gilberto Cezar.

Além do protocolo institucional e intervenções artísticas, o público será presenteado com o concerto da Orquestra de Teutônia, que apresentará um repertório diversificado, com o melhor da MPB, jazz, temas do cinema mundial, música latino-americana e folclore gaúcho, alemão e italiano.

Com uma trajetória marcada pela excelência musical, a Orquestra de Teutônia consolidou-se como uma das principais orquestras do Rio Grande do Sul e do Brasil, sendo reconhecida por sua qualidade e versatilidade. O grupo é formado por 23 músicos, distribuídos entre saxofones, trompetes, trombones, teclado, guitarra, baixo elétrico, bateria, percussão e vocais, sob arranjos e direção musical de Astor Jair Dalferth.

O evento Festival do Panetone, que acontece nos dias 20, 21, 22 e 23 de novembro na Praça também terá sua abertura oficial na ocasião. Nos estandes, estará exposta uma grande variedade de sabores da iguaria natalina, dos mais tradicionais aos mais ousados. A primeira edição do Festival do Panetone é uma realização do Grupo RBS em parceria com a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura. O evento integra a programação do Sonho de Natal de Canela.

Até lá, além da decoração urbana da cidade, que está sendo estruturada, o público pode visitar, das 9h às 19h os Fornos de Canela, na Praça do Sonho, e das 10h às 22h, a Aldeia do Sonho – Feira de Artesanato, na Rua Serafim Dias, atrás da Casa de Pedra.

Outra atração em funcionamento é a Casa do Papai Noel – na Praça João Corrêa (Praça do Sonho). Durante o mês de novembro, o Bom Velhinho recebe a comunidade e os turistas de quinta a domingo, das 14h às 18h30.

PATROCINADORES

