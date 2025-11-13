Campanha Mercado Solidário vai até este sábado em Canela

A Campanha Mercado Solidário encerra neste sábado, dia 15, em Canela. A iniciativa é promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação (SMADSCH).
Os interessados em doar podem contribuir com alimentos não perecíveis como arroz, feijão, massa, óleo de cozinha e outros itens da cesta básica. As doações devem ser entregues em um dos pontos de coleta disponíveis na cidade.
De acordo com a secretária de Assistência Social, Carmen Seibt, os alimentos arrecadados contribuirão para o atendimento contínuo das famílias acompanhadas pela rede socioassistencial de Canela. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 3282-5100.
Pontos de coleta:
CRAS Santa Marta – Rua da República, 134 – Bairro Santa Marta
CRAS Canelinha – Av. Cônego João Marchesi, 420 – Bairro Canelinha
CREAS – Rua Pedro Oscar Selbach, 140 – Centro
Sede da SMADSCH – Rua Augusto Pestana, 455 – Centro
Prefeitura Municipal de Canela – Rua Dona Carlinda, 455 – Centro