Casa Amarela de São Francisco de Paula começa a ser restaurada

Primeira etapa é financiada pelo Pró-Cultura através da Lei de Incentivo à Cultura (LIC-RS) com patrocínio de empresas locais e aporte da Prefeitura. Prédio centenário deverá se transformar no primeiro Centro Cultural do município.

O prédio conhecido como Casa Amarela, o primeiro bem tombado de São Francisco de Paula, terá o seu processo de restauro iniciado nesta sexta-feira (14), com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura do Rio Grande do Sul (LIC-RS) e patrocínio das empresas MDA Alimentos, Marini Compensados e Spraytools. A Prefeitura de São Francisco de Paula e o Sicredi Pioneira também farão aportes, reforçando a parceria entre poder público e a iniciativa privada na preservação do patrimônio cultural da cidade.

Localizada no centro da cidade, a Casa Amarela é símbolo da memória urbana e afetiva de São Chico. Construída no início do século XX, abrigou por décadas a sede da Prefeitura e foi destinada à Cultura em 28 de novembro de 2024, data de seu tombamento como patrimônio municipal.

A primeira etapa da restauração contempla pesquisa histórica, levantamentos técnicos, diagnósticos de danos e a elaboração do projeto de restauro para o novo uso. São ações essenciais para transformar o prédio no primeiro Centro Cultural do município, que deverá abrigar atividades de arte, memória e educação.

“Estamos iniciando uma nova fase para o patrimônio histórico da cidade. A Casa Amarela representa a materialização das políticas culturais do município e a parceria com empresários e a produção cultural da comunidade é poder realizar com a certeza de que estamos no caminho certo ”, afirma Rafael Castello Costa, secretário de Turismo e Cultura de São Francisco de Paula.

O trabalho será conduzido por equipe multidisciplinar, com execução da empresa Movimento, especializada em patrimônio cultural, sediada em Igrejinha. Ao longo do trabalho, a comunidade será convidada a participar de Roda de Conversa sobre a futura ocupação e a gestão do novo espaço. A previsão é que a etapa seja concluída em agosto de 2026, abrindo caminho para as obras de restauração física do prédio.

A LIC-RS permite que empresas destinem parte do ICMS devido para apoiar projetos culturais aprovados pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac). O projeto “Casa Amarela – Etapa 1, o primeiro Centro Cultural de São Francisco de Paula” foi selecionado no Edital LIC RS – Patrimônio e Espaços Públicos de Cultura (nº 11/2025). Empresas interessadas em participar ainda podem contribuir com o projeto.

A realização da primeira etapa do restauro da Casa Amarela é uma iniciativa do projeto Memórias de São Francisco de Paula, que atua desde 2019 em ações culturais da cidade, com coordenação da jornalista e produtora cultural, Lúcia Pires.

“Este é um passo histórico para a cidade. A Casa Amarela será um espaço de cultura, de memórias e um lugar para novas criações artísticas. Além da história e da preservação do patrimônio, buscamos valorizar a identidade local e criar um novo ponto de encontro para moradores e visitantes da Serra Gaúcha”, destaca a jornalista.

O quê: início do restauro da Casa Amarela (São Francisco de Paula – RS)

Quando: 14 de novembro

Realização: Projeto Memórias e Prefeitura de São Francisco de Paula.

Patrocínio: MDA Alimentos, Marini Compensados, Spraytools.

Patrocínio cultural: Sicredi Pioneira

Financiamento: Pró-cultura e Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

