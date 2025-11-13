Edição 695, de 13 de dezembro de 2025

Folha de Canela – Edição 695 já está no ar!
-13 de novembro de 2025
Destaques da semana:
Sonho de Natal começa oficialmente em Canela
A abertura contou com o concerto especial da Orquestra de Teutônia, emocionando o público e marcando o início da temporada.
– Página 5
Profissionais do Ano completa 10 anos e lança o Troféu Telmo Soares
Mais de 70 profissionais já confirmaram presença na cerimônia da próxima quarta-feira.
– Página 7
360 Graus: Hoje é dia de admitir um mau hábito… e pedir desculpas à minha família!
O jornalista Francisco Rocha revela uma recaída e faz um relato pessoal sincero.
– Página 24
Opinião Forti: O que eu vou fazer com a tal representatividade?
Márcio Diehl Forti questiona o papel dos vereadores — e dos eleitores.
– Página 3