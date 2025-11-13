Espetáculo Starlight Concert – Concertos de Natal será apresentado na Faccat no dia 8 de dezembro

O clima natalino vai tomar conta do Centro de Eventos da Faccat, em Taquara, no dia 8 de dezembro, a partir das 20 horas, com o espetáculo Starlight Concert – Concertos de Natal. O evento promete uma noite inesquecível de música e emoção, unindo repertório clássico e canções natalinas em um cenário mágico e imersivo. Os ingressos já estão à venda no site ingressodigital.com/starlight, com valores que variam de R$ 60 a R$ 180. A duração do concerto será de aproximadamente 1h20min. A realização é da Lune Produtora. Classificação livre.

Um espetáculo que une música, luz e emoção

O Starlight Concerts é um projeto que reinventa a experiência da música clássica, transformando o palco em um ambiente encantador que remete a um céu estrelado. As luzes cuidadosamente posicionadas e a ambientação natalina criam uma atmosfera única, convidando o público a mergulhar em uma jornada sensorial de som e luz.

Com um quarteto formado por músicos de orquestras renomadas de São Paulo, o espetáculo combina grandes obras da música clássica com canções que marcaram gerações, como “Noite Feliz”, “Adeste Fideles” e “Jingle Bells”.

O concerto busca celebrar o verdadeiro espírito do Natal , de esperança, amor e renovação, além de proporcionar momentos de conexão e emoção ao público.

O Starlight Concert se destaca pela interatividade. O espectador é envolvido pela ambientação e pela música de forma participativa, vivendo uma experiência imersiva e inesquecível.

SERVIÇO:

O quê: Starlight Concert – Concertos de Natal

Onde: Centro de Eventos Faccat – Taquara

Quando: 8 de dezembro (segunda-feira)

Horário: 20h

Ingressos: ingressodigital.com/starlight

Valores: de R$ 60 a R$ 180

Duração: cerca de 1h20min

Classificação: livre

INGRESSOS: CLIQUE AQUI

Texto: Claucia F da Silva/Faccat