Montagem dos pinheirinhos da campanha “Nos Trilhos da Magia” é neste sábado



Mais uma atividade do 38º Sonho de Natal de Canela tomará as ruas neste sábado, dia 15: a montagem dos tradicionais pinheirinhos na Avenida Júlio de Castilhos. A ação faz parte da campanha “Nos Trilhos da Magia”, promovida pela Associação Comercial e Industrial de Canela (Acic), envolvendo empresários e a comunidade em geral, que irão decorar as árvores e ajudar a enfeitar a cidade para o período natalino.

A decoração acontece das 14 às 16 horas e promete movimentar uma das principais vias comerciais do município, sendo mais uma iniciativa que irá compor o evento de Canela. A Acic também está promovendo capacitações voltadas à qualificação das equipes dos comércios, com foco em ampliar as vendas no período do Natal.

Atrações de quinta-feira a domingo

Além da montagem dos pinheiros natalinos pelos comerciantes, os visitantes podem aproveitar algumas atrações do Sonho de Natal de Canela, como a Feira de Artesanato da Aldeia do Sonho, das 10h às 20h, e a casa do Papai Noel na Praça João Corrêa, das 14h às 18h30. Ambas atividades seguem até domingo. Os Fornos da Praça também estarão abertos, das 9h às 19h.

O 38º Sonho de Natal de Canela é apresentado por Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura de Canela. Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. Patrocínio: Havan e Governo do Estado do Rio Grande do Sul – O futuro nos une. Colaboração: Farmácias São João, Sulgás, Space Adventure e Sicredi Pioneira. Parceria: Alpen Park, Cooperativa de Crédito Cresol, Cervejaria Farol, Cervejaria Viking Bier, Corsan, Tintas Coral – Outlet das Tintas, Parque Bondinhos Canela, Parque Terra Mágica Florybal, Pompéia Pryme, Roda Canela e Skyglass. Apoio Especial: Parque do Caracol. Apoio Institucional: Associação Comercial Industrial de Canela – ACIC. Agente Cultural: AM Produções. Financiamento: Pró-Cultura | Secretaria da Cultura RS Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização: Prefeitura de Canela, Ministério da Cultura e Governo Federal – Brasil, do lado do povo brasileiro.