Operação Poste Limpo tem recorde e remove mais de 10 toneladas de fios inativos em Canela

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Fiscalização, realizou nesta semana a maior edição da Operação Poste Limpo realizada no município, com foco na preparação da cidade para o 38º Sonho de Natal. A ação, executada nas ruas Paul Harris e Augusto Pestana, resultou em recorde, com retirada de mais de 10 toneladas de fios obsoletos, irregulares e abandonados que ocupavam a rede aérea em diversos pontos do município. Este é o maior volume já registrado desde o início da operação, em fevereiro deste ano.

A iniciativa tem como objetivo enfrentar um problema histórico: o acúmulo desordenado de cabos antigos, desligados ou sem identificação, que além de comprometerem a estética urbana, representam riscos à segurança da população. A retirada desses materiais garante mais segurança para pedestres e motoristas e contribui para a melhoria visual da cidade.

A ação contou com o apoio de cinco operadoras de telecomunicações, que atuaram em conjunto com as equipes técnicas da Secretaria para identificar, separar e remover todos os cabos fora de conformidade. O trabalho integrado permitiu maior agilidade e precisão, evitando interrupções de serviços essenciais e garantindo que apenas os fios irregulares fossem removidos.

“A limpeza desses postes é, antes de tudo, uma medida de proteção para quem circula em Canela”, avalia o secretário municipal de Trânsito, Adriel Buss. De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Fiscalização, novas etapas da operação estão previstas para os próximos meses, ampliando a limpeza para outras regiões da cidade e estabelecendo padrões permanentes de controle e fiscalização.