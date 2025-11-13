Polícia Civil de Canela realiza roda de conversa com equipe da APAE

A Polícia Civil de Canela esteve presente, na manhã desta quinta-feira (13), na APAE. Durante o encontro, foi realizada conversa entre policiais civis e funcionários da associação. Na pauta, a aproximação entre as duas instituições, a troca de experiência entre os profissionais e organização do fluxo de informações para a integral proteção de crianças, adolescentes e adultos atendidos pela APAE. A ação, coordenada pelo Delegado Vladimir Medeiros, foi executada pela Escrivã Silvia Berro, também responsável pelo Programa Papo de Responsa na região, e equipe de policiais civis.