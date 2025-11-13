Profissionais do Ano celebra uma década e apresenta o Troféu Telmo Soares

Cerimônia acontece na quarta-feira (19), na Garfo & Bombacha, com mais de 70 profissionais confirmados
A Folha de Canela realiza, nesta quarta-feira, 19 de novembro, a 10ª edição do Profissionais do Ano, na Churrascaria Garfo & Bombacha. O evento, que completa uma década reconhecendo talentos de diferentes áreas, já conta com mais de 70 participantes confirmados, selecionados em consulta popular no portaldafolha.com.br — iniciativa que reuniu mais de 150 categorias e reforça o caráter comunitário da homenagem.
Neste ano, a premiação inaugura um novo ciclo: além da nova identidade visual, o troféu passa a se chamar Troféu Telmo Soares, em tributo ao colunista, amigo e incentivador que marcou a trajetória do jornal. “Telmo Soares, que nos deixou em 2025, foi essencial para a Folha de Canela. Mais do que colaborador, foi presença constante, um entusiasta que sonhou junto. Foi ele, inclusive, quem idealizou o primeiro Destaque Folha. Eternizar seu nome no troféu é um gesto de gratidão e justiça”, afirma o diretor da Folha, Francisco Rocha. Telmo era casado com Noeli Stopassola Soares, também colunista, colaboradora e ex-diretora comercial do jornal.
Desde 2016, o Profissionais do Ano presta tributo a quem faz a diferença no cotidiano: médicos, professores, técnicos, artesãos, operários, artistas, servidores públicos e tantos outros que, com talento, disciplina e serviço, ajudam a construir a Canela que conhecemos. Até 2024, o troféu levava o nome do médico Dr. Adir Pedro Dalla Porta, reconhecido por sua atuação comunitária; a mudança, em 2025, preserva a essência do evento e atualiza o legado ao vincular a honraria ao espírito de coragem, alegria e amor à comunicação representado por Telmo Soares.
Mais do que uma solenidade, a edição de 10 anos é um agradecimento público: um encontro para reconhecer trajetórias, celebrar histórias de trabalho e renovar a confiança em quem transforma a cidade todos os dias.