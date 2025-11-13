Time Amigos do Laje conquista o título do Campeonato de Futsal Sênior de Canela

Em uma final marcada pelo equilíbrio, a equipe Amigos do Laje foi a grande campeã do Campeonato Municipal de Futsal Sênior de Canela. A decisão ocorreu na noite desta quarta-feira, dia 12, no Ginásio Carlinhos da Vila. Na partida decisiva, o Amigos do Laje venceu o Del Trago Legends por 3 a 2, conquistando o título da competição. Com o resultado, o Del Trago Legends ficou com o vice-campeonato, e o Tiririca Futsal completou o pódio na terceira colocação. O Campeonato de Futsal Sênior é promovido pela Prefeitura de Canela, por meio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL).

Seleção do Campeonato

Goleiro: Paulo Roberto da Silva – Del Trago Legends

Fixo: Dangelo de Souza – Amigos do Laje

Ala: Leandro Brito – Amigos do Laje

Ala: Jeferson Edgar – Del Trago Legends

Pivô: Douglas Valente – Amigos do Laje

Destaques Individuais

Melhor Treinador: Marcos de Souza

Defesa Menos Vazada: Del Trago Legends

Artilheiro: Douglas Souto Valente – Amigos do Laje (9 gols)

Destaque da Final: Cassiá Melo Reis – Amigos do Laje

Destaque do Campeonato: Jeferson de Moraes – Del Trago Legends

Disciplina: Tiririca Futsal