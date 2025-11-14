Arquitetura da Serra Gaúcha em destaque 

Votação do 2º Prêmio de Arquitetura de Gramado e Canela está aberta até 22 de novembro

O Prêmio de Arquitetura 2025 realizado pela PLANTA celebra o talento, a criatividade e a diversidade que moldam o cenário arquitetônico de Gramado e Canela. Em sua segunda edição, o prêmio reforça o papel da arquitetura como expressão cultural e como força transformadora das cidades da Serra Gaúcha.

Mais do que uma competição, o prêmio é um tributo aos profissionais que unem técnica e sensibilidade, preservando o patrimônio, inovando nos projetos e criando espaços que inspiram e acolhem. Cada obra inscrita é um reflexo da essência regional — um diálogo entre o tradicional e o contemporâneo, entre o respeito à história e a visão de futuro.

Agora, o público também é convidado a participar dessa celebração. A votação para o 2º Prêmio de Arquitetura de Gramado e Canela está aberta até o dia 22 de novembro. No total são 20 projetos selecionados, sendo 10 da cidade de Gramado e 10 da cidade de Canela. É a oportunidade de reconhecer e valorizar os projetos que dão forma à identidade da Serra Gaúcha, escolhendo as obras e os profissionais que mais se destacam em inovação, qualidade e propósito.

“Acreditamos que a arquitetura é uma das mais belas formas de contar a história de um lugar. E nada mais justo do que permitir que o público participe dessa escolha, valorizando quem constrói com técnica e sensibilidade”, destaca a diretora da PLANTA e arquiteta Camila Bertoja.

O Prêmio PLANTA é também uma homenagem às mentes criativas por trás das fachadas icônicas e dos interiores deslumbrantes que embelezam nossas cidades, consolidando Gramado e Canela como referências nacionais em qualidade urbana e arquitetônica.

A edição deste ano conta com o apoio institucional do Sinduscon-RS e do IAB-RH – Instituto de Arquitetos do Brasil (Núcleo Região das Hortênsias), entidades que reforçam a importância da valorização técnica e ética no desenvolvimento do setor. A realização também é viabilizada pelo patrocínio de empresas como Sicredi, Bazze PVC e Cristais de Gramado (Cota Ouro), que se destacam pelo incentivo à inovação e ao desenvolvimento sustentável; B&B Seguros e Rollof Acabamentos (Cota Prata) reconhecidas pela parceria e confiança no fortalecimento do setor; e Lucendi Iluminação, Madeira Nativa e Wertbank (Cota Bronze), que contribuem para a promoção da excelência e do design regional.

Participe!

�� Votação até: 22 de novembro de 2025

�� Clique aqui para votar:

https://docs.google.com/forms/d/1JQsyk2kCnl3Nt5y7-WLPGqlFE0A84VS1QRr4tU4J XOM/preview

Acesse as imagens em alta resolução neste link:

https://drive.google.com/drive/folders/1H7G1CRNt9_WJEg04-0NmjmH32Oo1WFnX ?usp=sharing

�� Mais informações:

Contato: 54 99701-1427 – Jaqueline Vacari

Email: contato.planta@gmail.com

Relacionamento: 54 99173 2172 – Juliana Broilo

Email: relacionamento.planta@gmail.com

Site: https://plantaserragaucha.com.br

Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de todas as informações: @planta_gramado