Campeonato de Futebol Sete de Canela inicia nesta sexta-feira

O Campeonato Municipal de Futebol Sete de Canela terá início nesta sexta-feira, dia 14, às 19h, no Campo da Celulose. A edição deste ano contará com a participação de 22 equipes, com jogos programados para as terças, quartas e sextas-feiras.

A rodada de abertura, marcada para esta sexta, terá os seguintes confrontos: União Rancho Grande x Del Trago Metanol, Rio Grande x Los Amigos e União da Resenha x MB Sports. O Campeonato é promovido pela Prefeitura de Canela, por meio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL).

Mais informações estão disponíveis no site: www.copafacil.com/2025setecanela