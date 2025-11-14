Canela,

Corinthians é eliminado da Série Ouro de Canela após W.O.

Eliminação altera tabela, muda cenário da última rodada e garante permanência do UJSM na elite em 2026

O Campeonato Municipal de Futsal Série Ouro de Canela sofreu uma reviravolta nesta sexta-feira (14). O Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL) publicou a Resolução Administrativa nº 003/2025, que determina a eliminação da equipe Corinthians da competição após a ocorrência de W.O. por insuficiência de atletas. A decisão altera a tabela, redefine confrontos e deixa totalmente aberta a disputa pela classificação na última rodada.

Segundo a resolução, a partida entre Hortênsias x Corinthians, disputada na quinta-feira (13), iniciou com o número mínimo de quatro atletas. Contudo, após cerca de 15 minutos, dois jogadores deixaram a quadra por lesão, restando apenas dois em jogo — número insuficiente para continuidade, configurando W.O. conforme os artigos 51, 84 e 105 do Regulamento Desportivo Canelense.

Punições e consequências disciplinares

Com o enquadramento disciplinar, o DMEL aplicou as sanções previstas, incluindo:
suspensão por um ano de todas as atividades esportivas promovidas pelo departamento para dirigentes e atletas ausentes no jogo;
multa de 100 kg de alimentos não perecíveis, a ser cumprida de forma solidária entre atletas e direção;
anulação de todos os jogos já realizados pela equipe, determinando vitória de 1 a 0 aos adversários;
– partidas futuras registradas pelo mesmo placar;
cartões aplicados em campo permanecem válidos;
gols marcados pelo Corinthians foram anulados, não contando assim para a artilharia.

A resolução também esclarece que novas inscrições, sob outra denominação, mas utilizando plantel, atletas ou dirigentes vinculados à equipe suspensa, serão consideradas fraude, aplicando-se o artigo 26, que prevê exclusão imediata da competição.

Jogadores que estavam presentes e identificados na súmula ficam liberados para atuar em outras equipes. A equipe ainda contava com dois atletas suspensos, que não sofreram punição adicional por já estarem inaptos.

Reviravolta na classificação: UJSM permanece na elite

Antes da decisão, o União Juvenil Santa Marta (UJSM) já estava matematicamente rebaixado para a Série Prata de 2026.
Entretanto, como a eliminação do Corinthians é disciplinar — e havia previsão de apenas um rebaixamento — o UJSM permanece na Série Ouro para a próxima temporada.

Assim, o único rebaixamento registrado em 2025 é o do Corinthians, decorrente da eliminação administrativa.

Tabela atualizada após a decisão

Com os resultados ajustados para 1 a 0 em todos os jogos envolvendo o Corinthians, a classificação passa a ser a seguinte:

  1. Bola 8/R7 – 19 pts
  2. AAJA – 15 pts
  3. **Monterrey – 13 pts **
  4. **Guará Futsal – 13 pts **
  5. MB Sports – 12 pts
  6. Hortênsias Futsal – 10 pts
  7. Galera da Estevão – 9 pts
  8. UJSM – 3 pts
  9. Corinthians – 0 pt (eliminado)

Última rodada define semifinalistas e confrontos

Segunda-feira, 17/11
– Bola 8/R7 x Guará Futsal – 20h
– Monterrey x UJSM – 20h45

Quinta-feira, 20/11
– AAJA x Hortênsias – 20h
– MB Sports x Galera da Estevão – 20h45

Análise das chances de classificação

O regulamento prevê que os dois primeiros colocados avançam direto para a semifinal, enquanto as equipes de 3º a 6º disputam o playoff. O Bola 8/R7 já está matematicamente classificado em primeiro lugar. A AAJA depende apenas de si para confirmar a segunda vaga direta: uma vitória simples garante a classificação.
Monterrey e Guará seguem empatados em pontos e ainda podem alcançar o G-2, mas dependem de combinação de resultados: precisam vencer seus jogos e torcer por derrota da AAJA. No bloco intermediário, MB Sports, Hortênsias e Galera da Estevão disputam as duas vagas restantes no playoff, com cenários variados e margem mínima de erro. O UJSM cumpre tabela, mas entra em quadra livre da pressão do rebaixamento após a reviravolta administrativa.

ATLETAS SUSPENSOS (Ausentes na Súmula de Jogo)

  1. Albert da Cruz Santos
  2. Dan Cristian de Melo
  3. Dionatan Deotti
  4. Jorge Caetano Corrêa
  5. Kaleu Moreira Machado
  6. Luis Henrique Santos Soares
  7. Rodrigo de Oliveira de Abreu
  8. Roger Cabreira Soares
  9. Vinicios Schmitt dos Santos