Corinthians é eliminado da Série Ouro de Canela após W.O.

Eliminação altera tabela, muda cenário da última rodada e garante permanência do UJSM na elite em 2026

O Campeonato Municipal de Futsal Série Ouro de Canela sofreu uma reviravolta nesta sexta-feira (14). O Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL) publicou a Resolução Administrativa nº 003/2025, que determina a eliminação da equipe Corinthians da competição após a ocorrência de W.O. por insuficiência de atletas. A decisão altera a tabela, redefine confrontos e deixa totalmente aberta a disputa pela classificação na última rodada.

Segundo a resolução, a partida entre Hortênsias x Corinthians, disputada na quinta-feira (13), iniciou com o número mínimo de quatro atletas. Contudo, após cerca de 15 minutos, dois jogadores deixaram a quadra por lesão, restando apenas dois em jogo — número insuficiente para continuidade, configurando W.O. conforme os artigos 51, 84 e 105 do Regulamento Desportivo Canelense.

Punições e consequências disciplinares

Com o enquadramento disciplinar, o DMEL aplicou as sanções previstas, incluindo:

– suspensão por um ano de todas as atividades esportivas promovidas pelo departamento para dirigentes e atletas ausentes no jogo;

– multa de 100 kg de alimentos não perecíveis, a ser cumprida de forma solidária entre atletas e direção;

– anulação de todos os jogos já realizados pela equipe, determinando vitória de 1 a 0 aos adversários;

– partidas futuras registradas pelo mesmo placar;

– cartões aplicados em campo permanecem válidos;

– gols marcados pelo Corinthians foram anulados, não contando assim para a artilharia.

A resolução também esclarece que novas inscrições, sob outra denominação, mas utilizando plantel, atletas ou dirigentes vinculados à equipe suspensa, serão consideradas fraude, aplicando-se o artigo 26, que prevê exclusão imediata da competição.

Jogadores que estavam presentes e identificados na súmula ficam liberados para atuar em outras equipes. A equipe ainda contava com dois atletas suspensos, que não sofreram punição adicional por já estarem inaptos.

Reviravolta na classificação: UJSM permanece na elite

Antes da decisão, o União Juvenil Santa Marta (UJSM) já estava matematicamente rebaixado para a Série Prata de 2026.

Entretanto, como a eliminação do Corinthians é disciplinar — e havia previsão de apenas um rebaixamento — o UJSM permanece na Série Ouro para a próxima temporada.

Assim, o único rebaixamento registrado em 2025 é o do Corinthians, decorrente da eliminação administrativa.

Tabela atualizada após a decisão

Com os resultados ajustados para 1 a 0 em todos os jogos envolvendo o Corinthians, a classificação passa a ser a seguinte:

Bola 8/R7 – 19 pts AAJA – 15 pts **Monterrey – 13 pts ** **Guará Futsal – 13 pts ** MB Sports – 12 pts Hortênsias Futsal – 10 pts Galera da Estevão – 9 pts UJSM – 3 pts Corinthians – 0 pt (eliminado)

Última rodada define semifinalistas e confrontos

Segunda-feira, 17/11

– Bola 8/R7 x Guará Futsal – 20h

– Monterrey x UJSM – 20h45

Quinta-feira, 20/11

– AAJA x Hortênsias – 20h

– MB Sports x Galera da Estevão – 20h45

Análise das chances de classificação

O regulamento prevê que os dois primeiros colocados avançam direto para a semifinal, enquanto as equipes de 3º a 6º disputam o playoff. O Bola 8/R7 já está matematicamente classificado em primeiro lugar. A AAJA depende apenas de si para confirmar a segunda vaga direta: uma vitória simples garante a classificação.

Monterrey e Guará seguem empatados em pontos e ainda podem alcançar o G-2, mas dependem de combinação de resultados: precisam vencer seus jogos e torcer por derrota da AAJA. No bloco intermediário, MB Sports, Hortênsias e Galera da Estevão disputam as duas vagas restantes no playoff, com cenários variados e margem mínima de erro. O UJSM cumpre tabela, mas entra em quadra livre da pressão do rebaixamento após a reviravolta administrativa.

ATLETAS SUSPENSOS (Ausentes na Súmula de Jogo)