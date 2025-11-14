Evento em Gramado reúne especialistas para debater inovações no trânsito e mobilidade

Nos próximos dias 17 a 19 de novembro, autoridades e especialistas de todo o país estarão reunidos em Gramado para o Congresso Nacional de Trânsito e Mobilidade. Promovido pela Associação Nacional dos Detrans (AND), com o apoio do DetranRS e CetranRS, o evento trará para debate temas quentes para o futuro do trânsito e da mobilidade no país como a proposta de mudanças na formação de condutores, a regulamentação dos patinetes, o crescimento dos elétricos e a segurança dos trabalhadores de aplicativos.

A programação inclui discussões sobre o novo marco legal da mobilidade urbana, o combate a fraudes e clonagem de placas, a reciclagem e reaproveitamento de peças veiculares para fins de sustentabilidade, o uso de dados para a segurança no trânsito e pontos essenciais da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), avanços tecnológicos da vistoria veicular e gestão de vias, inovações na gestão de políticas públicas, como a CNH Social, novas tecnologias na gestão de vias

O congresso começa na tarde da segunda-feira (17) com os fóruns técnicos e reuniões da AND. A aberturoficial será às 19h com a presença de autoridades locais e nacionais. Entre os convidados para dois dias de debates estão o secretário das Cidades Denis Andia, os deputados federais José Priante e Baleia Rossi, prefeitos de Porto Alegre e Gramado, diretores da Polícia Rodoviária Federal, da Secretaria Nacional de Trânsito, dos Detrans, representantes de instituições como o Fórum Nacional dos Secretários de Mobilidade, Abraciclo , Fundação Thiago Gonzaga, WRI, e empresas como Itaú, iFood e BYD. O evento se encerra na quarta-feira (19) às 16h30 com palestra magna do jornalista Caco Barcelos.

“Receber um evento dessa magnitude em nosso estado é uma honra e uma oportunidade valiosa para fortalecer o diálogo entre principais atores do trânsito e da mobilidade urbana do Brasil. Gramado será palco de debates fundamentais para o futuro das nossas cidades. A troca de experiências e boas práticas que acontecerá aqui vai ajudar na construção de políticas públicas que salvam vidas e transformam a experiência de deslocamento nas cidades.”, declarou a diretora do DetranRS Isabel Friski

A AND tem ampliado seu papel de integração nacional. Depois dos Encontros dos DETRANs e da ANDTech, o Congresso Nacional de Trânsito e Mobilidade é mais um passo nessa trajetória de construção coletiva. É um espaço para transformar boas ideias em políticas duradouras e resultados concretos para o cidadão”, reforça Givaldo Vieira, presidente da AND

Confira a programação completa aqui

O que:

Congresso Nacional de Trânsito e Mobilidade

Quando:

17, 18 e 19 de Novembro.

Onde:

Wish Hotel e Serra Park, Gramado.