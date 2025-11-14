Farol Cover Sessions Volta com Tudo em sua Terceira Edição: Prepare-se para uma Noite Explosiva!

Neste sábado, 15 de novembro, a partir das 21h, a Cervejaria Farol será palco de uma experiência sonora arrebatadora. As bandas La Mafia 13 e Red Hot Chili Peppers Tribute Brasil prometem incendiar o público com performances eletrizantes em mais uma edição do Farol Cover Sessions.

A La Mafia 13 traz à tona os maiores sucessos do Charlie Brown Jr., com uma pegada visceral e cheia de atitude. Formada por músicos renomados da cena local, a banda mergulha nas diversas fases do grupo liderado por Chorão. Para o vocalista João Tiago Mayer, o Zuguinho, “é sempre uma honra e uma responsabilidade homenagear uma banda como o Charlie Brown Jr., que marcou toda uma geração com hits que ainda reverberam”. Já o guitarrista Fabiano Faes, o Binho, garante: “Quem vier ao show pode esperar muita energia e emoção. O repertório está insano!”

O Red Hot Chili Peppers Tribute Brasil, diretamente de São Paulo, chega com a missão de reviver os clássicos da banda californiana que conquistou o mundo. Segundo o integrante Guilherme Pavani, “o som do RHCP mora no coração de quem curte rock. Trazer essas canções históricas ao público é um prazer — e também um desafio que encaramos com paixão.”

Os ingressos para o Farol Cover Sessions estão disponíveis no Sympla e com os integrantes da La Mafia 13. Para mais informações, acesse o Instagram da Cervejaria Farol.

Não fique de fora dessa celebração do rock! Prepare-se para cantar, vibrar e sentir cada riff como se fosse a primeira vez!