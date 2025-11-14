Hytera realiza em Gramado a 7ª edição do Wings Awards, o maior encontro de radiocomunicação do Brasil

A Hytera, empresa líder em soluções de comunicação profissional, promove entre os dias 12 e 14 de novembro, em Gramado (RS), o Wings Awards 2025, o maior encontro de radiocomunicação do Brasil. Em sua 7ª edição, o evento reunirá mais de 200 parceiros para celebrar conquistas e apresentar as principais inovações do setor no país, além de contar com a participação do time de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) da China, que estará junto aos parceiros para orientá-los e capacitá-los.

Entre os destaques está o lançamento dos rádios PoC (Push-to-Talk over Cellular) P50 e P50 Pro, equipados com sistema Android 12, conectividade 4G e funcionalidades inteligentes como NFC (tecnologia que permite a troca de dados entre dispositivos compatíveis), ManDown (detecção automática de quedas) e câmera de 8 megapixels (no modelo Pro). Os aparelhos oferecem uma experiência moderna e intuitiva de comunicação, ideais para operações que exigem mobilidade e conectividade, ampliando as possibilidades em áreas com cobertura de rede.

Flavio Fuchs, vice-presidente da Hytera Brasil

A programação ao longo dos três dias também inclui coquetéis, passeios turísticos pela região, participação no Grande Desfile de Natal, o Natal Luz, e o tradicional jantar Festival Wings Awards, que premiará as melhores revendas da empresa. “O Wings Awards é uma grande celebração, onde reunimos nossos parceiros para comemorar resultados e apresentar as novidades para o próximo ano. Há 12 anos no Brasil, somos responsáveis por 45% dos equipamentos de radiocomunicação profissional importados para o país. Nossos investimentos constantes possibilitaram, nos últimos dois anos, a homologação de 18 novos produtos e, para 2026, pretendemos seguir expandindo nosso portfólio e operações com a meta de, até 2030, dobrar de tamanho”, afirma Flávio Fuchs, vice-presidente da Hytera.

Time Hytera no desfile do Natal Luz

A Hytera é uma empresa chinesa com presença em mais de 120 países, 90 escritórios e subsidiárias ao redor do mundo, além de uma rede de mais de 5 mil parceiros globais. Com oito centros de P&D localizados na China, Alemanha, Espanha e Canadá, a companhia destina 15% do faturamento anual à área de pesquisa e desenvolvimento. Esse expressivo investimento possibilitou que a empresa detenha mais de três mil patentes e lidere a formulação de 94 padrões industriais e de comunicações.

Sobre a Hytera

A Hytera Communications Corporation Limited (SZSE: 002583) é uma fornecedora global de destaque em tecnologias e soluções de comunicação profissional. Com recursos integrados de voz, vídeo e dados, oferece conectividade mais rápida, segura e versátil para usuários corporativos e de missões críticas. Assim, busca tornar o mundo mais eficiente e seguro ao permitir que os clientes alcancem mais — tanto em operações do dia a dia quanto em situações de emergência. Saiba mais em https://www.hytera.com/br/.