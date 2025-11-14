Parque do Palácio: prefeito Gilberto Cezar assina a escritura pública que oficializa a doação para Canela

Está oficializada a doação do Parque do Palácio para Canela. Nesta quarta-feira, dia 12, o prefeito Gilberto Cezar assinou em cartório a escritura pública que institui o repasse do terreno ao Município, após o projeto ser enviado pelo Governo do Estado para validação da Assembleia Legislativa, que aprovou a proposta por unanimidade. Com isso, a Prefeitura poderá investir no local, instalando infraestrutura para lazer, prática esportiva, atividades de educação ambiental, atrações culturais e artísticas, e muito mais.

Durante a tarde desta quarta-feira, 12, o prefeito e o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Carlos Frozi, estiveram no Parque do Palácio para discutir algumas ideias que o Município tem para o espaço. Na oportunidade, o chefe do Executivo canelense destacou que apesar de hoje o Parque ter valor estimado em R$ 200 milhões, ele vale muito mais do que isso, pois tem um potencial gigantesco de aproveitamento pela comunidade.

O secretário Frozi lembrou que a cedência do Parque do Palácio era um pleito com mais de 25 anos de existência. “A comunidade solicitava um local arborizado para lazer e caminhadas, pois antes faziam isso na beira da rodovia, o que não lhes dava nenhuma segurança”, citou. Frozi destacou, ainda, que se tratando de valor ambiental, no Parque do Palácio está o último exemplar da vegetação Campos de Cima da Serra em meio urbano, o que torna essa área ainda mais rica e única. Gilberto Cezar também adiantou que no próximo ano a Prefeitura pretende promover um concurso para profissionais de arquitetura de todo o país, através do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), para desenvolvimento de projeto para o Parque do Palácio. “Com isso pronto, vamos discutir com a comunidade a implantação de quadras de esporte, espaço para caminhada, contemplação, cultura, arte e também para educação ambiental das nossas escolas”, completou o prefeito.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela