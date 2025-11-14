Polícia Civil de Canela cumpre mandado de prisão por homicídio

A Polícia Civil de Canela cumpriu, nesta quinta-feira (14), um mandado de prisão por sentença condenatória pelo crime de homicídio. A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara de Execução Criminal Regional de Caxias do Sul em desfavor de P. C. V. G. J., de 29 anos.

Durante a abordagem, os policiais utilizaram algemas para garantir a segurança da equipe e do próprio detido, seguindo o que determina a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal. Após a imobilização, o homem foi informado sobre o teor do mandado e sobre seus direitos constitucionais, incluindo o direito ao silêncio e à assistência de advogado, conforme prevê o artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.

O preso foi levado à Delegacia de Polícia de Canela para as formalidades legais e permanece à disposição da Justiça.

A ação foi conduzida pela 2ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (2ª DPRI), com sede em Gramado.