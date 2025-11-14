Polícia Civil de Canela cumpre prisão preventiva por furto

A Polícia Civil de Canela cumpriu, nesta quinta-feira (14), um mandado de prisão preventiva pelo crime de furto. A ordem foi expedida pela 1ª Vara Judicial de Canela em desfavor de J. G. N. S., de 20 anos.

Durante a ação, os policiais utilizaram algemas para garantir a segurança da equipe e do próprio detido, conforme a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal. Após ser imobilizado, o jovem foi informado sobre o teor do mandado e sobre seus direitos constitucionais, incluindo o direito ao silêncio e a assistência de advogado, previstos no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.

O preso foi conduzido à Delegacia de Polícia de Canela para as formalidades legais e permanece à disposição da Justiça.

A operação foi realizada pela 2ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (2ª DPRI), com sede em Gramado.