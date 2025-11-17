1° Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas amplia uso de tecnologia com apoio da comunidade

A Brigada Militar tem investido continuamente em tecnologia para aprimorar sua capacidade operacional e garantir uma atuação ainda mais eficiente nas cidades pertencentes ao 1°BPAT. Um dos destaques desse avanço é a utilização de drones, equipamentos aéreos não tripulados que permitem o monitoramento de grandes áreas e eventos de forma ágil e precisa, ampliando a cobertura e o alcance das ações de policiamento.

Os drones têm se mostrado aliados estratégicos em diversas frentes da segurança pública — desde operações em áreas de mata até o acompanhamento de grandes eventos, como o Natal Luz de Gramado, período que concentra um elevado fluxo de turistas e demanda reforço no monitoramento urbano e na pronta resposta policial.

A aeronave é operada por profissionais da Brigada Militar devidamente habilitados e credenciados, conforme as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) e da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). A tecnologia possibilita o acompanhamento em tempo real das ocorrências, facilitando o repasse de informações às equipes em solo e permitindo decisões rápidas, estratégicas e seguras.

O equipamento foi adquirido por meio de investimentos realizados pelo Movimento Comunitário de Combate a Violência (MOCOVI), reforçando a parceria sólida entre a instituição e a sociedade civil.

Segundo a Subcomandante do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT), Major Claudia Nara Maldaner, “O uso de drones representa um avanço significativo na forma como atuamos. Essa tecnologia amplia nossa capacidade de observação e resposta, oferecendo um suporte essencial para que o policiamento seja mais preventivo, inteligente e voltado à proteção do cidadão e do visitante. É mais um passo da Brigada Militar rumo a uma segurança pública moderna, eficiente e próxima da comunidade.”

A iniciativa reafirma o compromisso da Brigada Militar em integrar tecnologia, capacitação e apoio comunitário, fortalecendo a segurança pública e o sentimento de confiança em uma das regiões turísticas mais importantes do país.