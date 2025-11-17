Canela: Ruas com obras de esgoto terão bloqueios temporários para detonação de rochas

Para viabilizar as obras de expansão da rede coletora de esgoto em Canela, a Corsan fará bloqueios temporários em ruas específicas, para detonação de rochas por equipes especializadas. A interrupção do trânsito é necessária para garantir a segurança de motoristas e pedestres.

Os locais estarão sinalizados e com orientação sobre desvios. Os serviços serão realizados se as condições climáticas permitirem, entre as 7h e 18h, nas seguintes datas e locais:

• Trecho 1: Entre terça-feira, 18, e quinta-feira, 21

Ruas Ourides Souza Rodrigues e Rua Luis Facchin, no bairro São Luis.

• Trecho 2: Entre quarta-feira, 19, e a sexta-feira, 21

Rua Paulino Zini, Bairro Bom Jesus, Canela/RS

A Corsan orienta que motoristas e pedestres redobrem a atenção ao circularem pelas áreas com obras e se atentem à sinalização para utilizar as rotas alternativas.